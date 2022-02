GTA V festeggia il massacro di San Valentino con tanti bonus gratis

GTA V tornerà prossimamente anche nella next-gen di PS5 e Xbox Series X|S, incluso anche GTA Online, comparto multigiocatore amato da migliaia di giocatori in tutto il mondo

Il quinto episodio è infatti uno di quei giochi che con gli anni ha visto crescere l’interesse anche grazie e soprattutto alla sua modalità multiplayer in rete.

GTA Online continua ad essere una miniera d’oro per l’azienda che, ovviamente, non abbandonerà molto presto, come dimostrato anche a fine 2021.

Ora, come riportato anche da ComicBook, il gioco ha deciso di omaggiare la festa degli innamorati, ossia San Valentino, con un bel po’ di novità anche gratis.

Diamanti rosa, abbigliamento a tema San Valentino, e molti altri extra sono tutti disponibili per questa settimana fino al prossimo aggiornamento.

GTA Online entra quindi nello spirito della festa dell’amore disponibile da ora, e quindi ben prima del 14 febbraio.

Ai vari bonus disponibili va ad aggiungersi anche la Gusenberg Sweeper, la quale farà sicuramente la gioia di tutti coloro che desideravano da tempo mettere le mani su una nuova arma.

Dating in Los Santos is a little different than your usual metropolis.

Till Death Do Us Part is the ultimate LS quadruple date. And if that doesn’t pan out, there’s always Shotgun Wedding.

Both are paying out 3X GTA$ and RP all week long: https://t.co/GH43PPX7Iz pic.twitter.com/h8TCR0nMMq

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 10, 2022