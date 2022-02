GTA V incontra Batman Arkham e il risultato è fantastico

GTA V tornerà prossimamente anche nella next-gen di PS5 e Xbox Series X|S, dopo la conferma di Rockstar Games che il suo titolo open world approderà a marzo anche su piattaforme current-gen.

Il quinto episodio è infatti uno di quei giochi che non hanno bisogno di presentazioni, essendo amato da oltre due generazioni di giocatori.

E se GTA 6 non sarebbe l’unica sorpresa in arrivo, è anche vero che in molti continuano a dilettarsi con mod e chicche di ogni genere per il capitolo numero 5 di Grand Theft Auto.

Qualcuno ha infatti deciso di trasformare il gioco più venduto degli ultimi anni in un gioco di Batman incredibilmente dettagliato, che include molteplici Batsuit, gadget, una dozzina di bat-veicoli e molto altro.

Come riportato anche da IGN US, il modder JulioNIB ha rilasciato la sua ultima creazione dedicata al Cavaliere Oscuro.

La ‘JUlioNIB’s Batman Script Mod‘ permette ai giocatori su PC di indossare diverse tute da pipistrello (o anche di andare in giro come Bruce Wayne senza costume), e di correre, scivolare e aggrapparsi a Los Santos.

La mod aggiunge anche un sistema di combattimento corpo a corpo che ricorda la serie di Batman Arkham, che include anche le sequenze al rallentatore. Poco sotto, trovate un filmato che mostra questa piccola perla di programmazione amatoriale.

I giocatori di GTA V possono anche godersi non uno, bensì 12 diversi bat-veicoli, tra cui la Batmobile del 1989 e la possente Tumbler della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

ILa mod è attualmente in pre-release, ed eè disponibile per gli abbonati sulla pagina Patreon di JulioNIB.

Parlando sempre di giochi Rockstar, l’insider Tom Henderson ha effettivamente anticipato che uno dei titoli in lavorazione sarebbe Bully 2.

Nel frattempo, l’attenzione degli sviluppatori americani è riservata tutta a GTA 6, per il quale scopriremo i primi dettagli solo quando gli autori saranno pronti a svelarli.

Del resto, la qualità del prossimo e attesissimo capitolo non sarà condizionata dal recente (e fallimentare) lancio di GTA Trilogy.