GTA V, un dettaglio del trailer next-gen sta facendo infuriare i giocatori

È molto facile perdere il conto di quante volte sia uscito GTA V, pronto a tornare in una nuova Enhanced Edition per PS5 e Xbox Series X.

L’action adventure a tinte crime targato Rockstar Games ha già riscosso un successo al di là di ogni più rosea aspettativa e la software house statunitense non sembra avere intenzione di rinunciare alla sua gallina dalle uova d’oro.

Nonostante si tratti di un prodotto presente sul mercato da settembre 2013, gli sviluppatori hanno recentemente fatto un dietrofront sulla data di lancio della nuova versione: dalla promessa di un’uscita a novembre si è passati a marzo 2022.

La tendenza a spremere all’osso alcuni titoli di ampio successo non è certo una novità, ma adesso anche lo zoccolo duro dei fan sembra essersi stufato, e qualcuno ha recentemente notato qualcosa di sgradevole.

Stiamo parlando di un dettaglio scovato proprio nel nuovo trailer del gioco, mostrato in occasione del PlayStation Showcase 2021, che ha immediatamente messo in allarme i giocatori.

Il dito è stato puntato contro un particolare scovato nella scena dell’inseguimento visibile al minuto 0:19 del video ufficiale di Rockstar Games che non fa proprio urlare al miracolo per quella che promette di essere una versione Expanded & Enhanced.

Potete vedere l’oggetto incriminato nel post qui sotto, originariamente apparso su Reddit e riportato in seguito da GameRant:

L’utente ha voluto portare l’attenzione sulla scarsa qualità grafica del trailer facendo un confronto con Forza Motorsport 3, terzo episodio della celebre serie automobilistica risalente al 2009, ben quattro anni prima dell’uscita originale di GTA V.

Come avrete notato, la didascalia del post riporta ironicamente la dicitura «Expanded and Enhanced» senza aggiungere altro, e mostra un livello di dettaglio, almeno per quanto riguarda gli effetti di rifrazione, molto più alto nel titolo di Turn 10 Studios.

Il post ha già raggiunto oltre 500 commenti, per la maggior parte negativi, alcuni dei quali hanno addirittura messo in discussione che il prodotto sia stato effettivamente “ampliato e migliorato“.

Al netto del malcontento di alcuni fan, il gioco continua a macinare ottimi risultati e ha appena battuto un’esclusiva PS5 nella classifica italiana.

Il fatto che Rockstar Games continui a puntare molto su GTA V è ancora più comprensibile se diamo un’occhiata alla cifra che è in grado di incassare in un solo giorno.

Se siete ancora alle prese con la versione Online e vi state chiedendo qual è il modo migliore per fare soldi, potete dare un’occhiata alla risposta dei giocatori e vedere se coincide con la vostra.