GTA 5, i fan si sono scocciati: il trailer investito da dislike

Forse l’avevate rimosso, ma GTA 5 si farà l’ennesima generazione di console e tornerà anche su PlayStation 5 con una nuova (?) versione.

Insieme a Skyrim, il titolo Rockstar Games è uno di quei videogiochi che entrerà nella storia dei record non solo per le vendite, ma anche per gli anni in cui è stato riproposto in varie versioni.

Durante il PlayStation Showcase di ieri sera (qui trovate tutti gli annunci) è apparso anche GTA 5, con un trailer che non ha mostrato ovviamente niente di nuovo se non ricordare che esiste.

La vera sorpresa è stata apprendere di un rinvio del gioco, il quale non rispetterà la data di uscita inizialmente proposta dal publisher su PlayStation 5.

I fan di Grand Theft Auto V non si sono fatti attendere ovviamente, ed hanno reagito all’annuncio in modo abbastanza focoso. Ma il bersaglio dell’ira dei giocatori non è quello che vi potreste aspettare.

I giocatori non se la sono presa con il rinvio, che pure ha fatto discutere, ma proprio con GTA 5 stesso.

Il trailer pubblicato sul canale YouTube di PlayStation, estratto dallo Showcase di ieri sera, è stato subissato di dislike: nel momento in cui scriviamo sono 19.789 contro 13177 like.

I commenti non sono da meno ma, analizzandoli con attenzione, si nota che non si scagliano con il rinvio, ma con l’ennesima riproposizione del gioco:

«Insomniac: ci mostra Spiderman e Wolverine nella stessa livestream. Rockstar: avete mai giocato a GTA 5?»



Con l’ironia e la causticità tipica del web, sono moltissimi ad essere semplicemente stanchi di rivedere per l’ennesima volta il titolo di Rockstar.

Effettivamente, proprio questa settimana è stato superato nella classifica delle vendite e non è una cosa che capita così spesso.

A proposito di Insomniac, la vera sorpresa dello show è stata la presentazione, seppure con un breve teaser, di un progetto legato a Wolverine.

Da parte di Sony è stata invece la dimostrazione di aver imparato finalmente una lezione, le cui conseguenze pagheranno però i videogiocatori.