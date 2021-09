GTA V batte un’esclusiva PS5 (e questa settimana non ce n’è per nessuno)

Settembre ha ormai preso il via da qualche giorno, tanto che la stagione videoludica alle porte promette di essere realmente sorprendente: nell’attesa, la classifica software italiana continua a sorprendere (senza dimenticare GTA V).

Dopo durante l’estate FIFA 21 ha spesso e volentieri guadagnato la prima posizione, lasciando a casa Grand Theft Auto V, stavolta è infatti il titolo Rockstar a dominare nuovamente indiscusso la lista dei più venduti nella nostra penisola.

Vero anche che la scorsa settimana è stata invece una grande esclusiva PS5 a scalzare l’open world, il quale si è dovuto accontentare di un secondo posto.

Magari sarà anche per via della febbre verso il prossimo GTA 6, o magari per la GTA Remastered Trilogy (la cui uscita potrebbe purtroppo non essere vicinissima), ma a quanto pare GTA V ha di nuovo ottenuto le attenzioni del pubblico italiano.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 34 | 23 agosto – 29 agosto 2021 pic.twitter.com/fUXmYxkKI9 — IIDEA (@IIDEAssociation) September 6, 2021

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 23 al 29 agosto.

Se Grand Theft Auto V in versione PS4 svetta al primo posto, la seconda posizione è invece tutta per Ghost of Tsushima Director’s Cut, versione riveduta e corretta del titolo ambientato nel Giappone Feudale sviluppato da Sucker Punch.

Terzo posto per Minecraft Nintendo Switch Edition, versione per la console ibrida del gioco campione di incassi, la quale include l’aggiornamento Bedrock e tutti i contenuti scaricabili rilasciati fino ad ora.

Per quanto riguarda invece la classifica italiana dei giochi PC, questa settimana abbiamo una new entry: Aliens Fireteam Elite, sparatutto in terza persona multiplayer sviluppato da Cold Iron Studio in collaborazione con 20th Century Games.

Secondo posto per Battlefield V, lo sparatutto di EA e DICE che non ha certo bisogno di presentazioni, mentre in terza posizione troviamo l’altrettanto celebre Assassin’s Creed Odyssey.

Ricordiamo in ogni caso che, per GTA V, Rockstar ha da poco svelato un nuovo upgrade esclusivo per le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco .

Parlando invece di novità lato PlayStation, il servizio PS Now si è aggiornato con i nuovi giochi di settembre, con un carico di giochi in streaming davvero notevoli.

