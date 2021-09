GTA V su PS5 è stato rinviato (sì, davvero)

GTA V sta davvero per arrivare sull’ennesima generazione di console: il vendutissimo e apprezzato titolo di casa Rockstar è stato infatti protagonista durante PlayStation Showcase, dove sono state sottolineate ancora una volta le migliorie tecniche e grafiche di cui sarà possibile godere grazie alle console di nuova generazione.

Il gioco che, vi ricordiamo, porterà con sé anche GTA Online, sempre popolosissimo e pienamente supportato da Rockstar Games, ha però subito ufficialmente un rinvio. Inizialmente annunciato per il prossimo mese di novembre, esordirà invece solo a marzo 2022. Avete aspettato abbastanza a lungo ma, a quanto pare, ci vorrà ancora un po’: nel frattempo ci sono ben altre due generazioni di console su cui giocarlo, suvvia.

Rimanete ovviamente su SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo da PlayStation Showcase, che è attualmente in pieno svolgimento.