GTA V torna a dominare la classifica, con una sorpresa calcistica (e non è FIFA)

Dopo il lungo stop dovuto alle vacanze estive, la classifica software italiana è tornata a proporci quelli che sono i giochi più venduti nel nostro paese nell’ultimo periodo.

Se ad agosto è stato FIFA 21 a ottenere spesso e volentieri la prima posizione, questa volta la Top 3 è dominata da una vecchia conoscenza molto amata dai giocatori di tutto il mondo.

GTA V, dopo settimane stabile nelle prime tre posizioni, è tornato infatti di prepotenza a svettare in cima alla lista dei giochi più venduti nel nostro paese.

Chissà se è stato l’annuncio della presunta GTA Remastered Trilogy a far salire nuovamente l’interesse verso il franchise prodotto da Rockstar Games e Take-Two Interactive.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. Puoi trovare anche week 29-30-31 sul sito IIDEA al link sotto.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 32 | 9 agosto – 15 agosto 2021 pic.twitter.com/L5DMikAI0D — IIDEA (@IIDEAssociation) August 23, 2021

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 9 al 15 agosto.

Al secondo posto, dopo Grand Theft Auto V, troviamo Minecraft: Nintendo Switch Edition, la versione per la console ibrida di uno dei giochi più venduti al mondo.

In terza posizione, un titolo calcistico: eFootball PES 2021 Season Update si accontenta infatti della medaglia di bronzo, a fronte delle novità in arrivo con eFootball 2022.

Anche la classifica dei giochi più venduti su PC durante la scorsa settimana non sembra essere meno interessante, forte di titoli di un certo peso.

Al primo posto svetta Football Manager 2021, ultimo capitolo della nota serie di titoli manageriali che non ha certo bisogno di presentazioni.

In seconda posizione troviamo invece GTA V, mentre al terzo post segnaliamo Iron Harvest, lo strategico in tempo reale in sviluppo da King Art Games e prodotto da Deep Silver.

