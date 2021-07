GTA V perde il primo posto nella classifica (per “colpa” di EURO 2020)

Mentre questa estate videoludica prosegue imperterrita, la classifica software italiana continua a mostrarci quali sono i giochi più venduti nel nostro paese, tra cui compare nuovamente GTA V.

Se la scorsa settimana è stato nuovamente FIFA 21 a ottenere la prima posizione, anche questa volta il simulatore calcistico batte tutto e tutti.

Questo per il fatto che l’hype per il prossimo FIFA 22 sta aumentando ogni giorno di più, così come la presenza del campionato europeo di calcio EURO 2020 ha sicuramente incentivato la “febbre” verso il calcio.

Quindi, esattamente come sette giorni fa, anche stavolta è il simulatore calcistico targato EA a svettare, mentre al secondo posto troviamo un altro gioco che non ha bisogno di presentazioni.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 26 | 28 giugno – 4 luglio 2021 pic.twitter.com/WSKkXqDIBL — IIDEA (@IIDEAssociation) July 12, 2021

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 28 giugno al 4 luglio.

Al secondo posto troviamo l’inarrestabile GTA V, il capolavoro targato Rockstar che non sembra voler abbandonare la Top 3.

In terza posizione Just Dance 2021 per console Nintendo Switch, l’ultimo capitolo della serie musicale sviluppata da Ubisoft che nelle ultime settimane sembra aver riguadagnato enorme popolarità.

La classifica dei giochi più venduti su PC durante la scorsa settimana vede un trittico altrettanto interessante.

Al primo posto troviamo nuovamente Sekiro Shadows Die Twice, il soulslike di FromSoftware ambientato nel Giappone Feudale.

Seconda posizione per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico di Ubisoft, mentre al terzo posto ritroviamo Grand Theft Auto V, sul podio anche per quanto riguarda la classifica per personal computer.

Parlando di FIFA 22, ricordiamo che quest’anno il divario tra una generazione e l’altra sarà più marcato, almeno stando ai primi dettagli rilasciati in questi giorni.

Ma non solo: il nostro Paolo ha snocciolato alcune delle feature sui quali si poggerà la nuova iterazione del franchise calcistico di EA Sports.

Infine, parlando sempre di calcio e della recente vittoria dell’Italia a EURO 2020, avete letto che anche PlayStation e Xbox si sono congratulate con la nazionale?