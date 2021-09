GTA V spodestato da un gioco PS5 con un tiro “da tre punti”

Settembre è ormai superato la prima metà, cosa questa che dà ufficialmente il via a una stagione videoludica ricca di sorprese, così come sorprendente è questa settimana la classifica software italiana, che vede GTA V perdere la prima posizione.

Durante l’estate solo FIFA 21 era riuscito a spodestare sua maestà Grand Theft Auto V dal trono, cosa che ora è nuovamente accaduta grazie a un altro titolo sportivo (ma non legato al gioco del calcio).

La settimana scorsa GTA ha infatti battuto giochi di un certo livello come F1 2021 e Marvel’ Spider-Man, ma a quanto pare stavolta la musica sembra essere cambiata.

A nulla è servito l’interessante indiscrezione legata al trailer di GTA V in versione next-gen, che a quanto pare nasconderebbe l’ambientazione temporale del prossimo GTA 6.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 6 al 12 settembre 2021.

In prima posizione svetta infatti NBA 2K22 in versione PS5, il nuovo simulatore di basket sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K Sports, che rappresenta ad oggi il più accurato gioco sull’NBA di sempre.

Al secondo posto, come accennato poco sopra, l’ormai sempreverde GTA V, seguito in terza posizione dalla versione per console PS4 di NBA 2K22.

Il gioco sportivo sulla pallacanestro si porta quindi a casa due posizioni (medaglia d’oro e medaglia di bronzo), e risultando quindi essere un successo assoluto nel nostro paese.

La classifica PC vede invece svettare in cima alla lista Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, lo sparatutto in prima persona tattico prodotto e sviluppato da Ubisoft.

A seguire, l’altrettanto celebre titolo strategico e gestionale Sid Meyer’s Civilitation VI, seguito al terzo posto da Tales of Arise, il gioco di ruolo di matrice nipponica prodotto da Bandai Namco.

