GTA V, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

GTA V è tornato di recente nelle edizioni per console di nuova generazione disponibili ormai da alcune settimane, sebbene è ora il turno di un nuovo aggiornamento per il gioco in tutte le sue versioni.

Il quinto capitolo della serie Rockstar è disponibile su quasi tutte le piattaforme attualmente in commercio.

Di recente GTA V è diventato più ‘corretto’ ed educato, visto che alcune frasi offensive sono state eliminate da Rockstar Games.

Ora, dopo l’ultimo aggiornamento di aprile pensato per le versioni next-gen, Grand Theft Auto V ha ricevuto oggi – 17 maggio 2022 – un nuovo update di una certa rilevanza.

Non capita spesso che Rockstar Games distribuisca una patch lato client per GTA V, ma sembra proprio che un nuovo aggiornamento sia ufficialmente disponibile per tutte le piattaforme.

Sebbene i giocatori di GTA Online ricevono di base un nuovo aggiornamento ogni giovedì, la patch di oggi per il gioco base serve a correggere ulteriori bug e problemi di sorta.

L’ultimo aggiornamento di GTA V porta infatti il gioco alla versione 1.42 e ha una dimensione di download di circa 305 MB (ma può variare a seconda della piattaforma).

Ricordiamo che l’aggiornamento di oggi è disponibile su tutte le piattaforme su cui il gioco è disponibile, tra cui PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Attendiamo ore le patch notes ufficiali da parte di Rockstar.

