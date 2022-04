GTA V sorprende ancora: scoperto un nuovo segreto dopo quasi 10 anni

Sono ormai passati quasi 10 anni dal lancio di GTA V, l’amatissimo ultimo capitolo della saga di Rockstar Games, ancora oggi estremamente popolare grazie anche alle nuove versioni next-gen e che è stato ormai esplorato approfonditamente in ogni suo aspetto.

Per questo motivo appare decisamente sorprendente che ancora oggi il capolavoro open world sia in grado di nascondere segreti, l’ultimo dei quali sembra essere misteriosamente essere assente dalla versione next-gen di Grand Theft Auto V (che potete acquistare in offerta su Amazon).

L’account twitter Rockstar Mag segnala infatti che gli youtuber francesi MrFaucheur e GamingBGK hanno scoperto che nelle versioni PS4, Xbox One e PC di GTA V è nascosto un riferimento a Liberty City, la location che ha accolto molti dei capitoli più amati del franchise (via Dexerto).

Gli utenti hanno infatti notato che dirigendosi all’Opium Nights Hotel di notte e osservando il vetro nella parte più a destra dell’albergo, è possibile notare all’interno del riflesso proprio Liberty City in lontananza.

Si sospetta che si tratti di un easter egg relativo al nome stesso dell’hotel, in riferimento al cosiddetto «oppio» che causerebbe allucinazioni ai giocatori, causando di vedere Liberty City anche dove non dovrebbe esistere.

L’aspetto più curioso di questo segreto è che sembra essere stato completamente rimosso dalle versioni next-gen del titolo: gli utenti hanno provato a replicare l’easter egg con ogni modalità grafica disponibile, ma senza alcun successo.

Pour ce qui est des version next-gen, rien à signaler sur #PS5, #XboxSeriesX/S.

On a essayé sur les trois modes graphiques (Performance, Performance RT et fidélité).

Vidéo : @Chris_Klippel

(3/3) pic.twitter.com/BKzJJYTdsL — Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) April 19, 2022

Questo ha reso il ritrovamento decisamente più curioso, accendendo conseguentemente anche l’ipotesi che potrebbe essersi trattato di un bug inaspettato che sarebbe stato risolto solo con l’arrivo delle edizioni next-gen.

In ogni caso, molti fan resteranno certamente felici di scoprire che anche in GTA V è possibile «riscoprire» Liberty City, seppur solamente come frutto di un errore o di una possibile allucinazione del nostro protagonista.

Qualunque sia la verità, non sarebbe comunque la prima rimozione che Rockstar Games ha deciso di implementare nelle versioni next-gen: su PS5 e Xbox Series X è stato censurato con la rimozione di frasi offensive.

Il capolavoro di Rockstar Games ha dimostrato di essere ancora oggi uno dei giochi più amati della community: la release next-gen è riuscita a battere perfino Elden Ring su PS5.

Se siete curiosi di scoprire come se la cavano le versioni next-gen rispetto alle mod grafiche, potete osservare il video confronto tra la versione PS5 e l’edizione PC appositamente modificata.