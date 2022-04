GTA V next-gen si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

Le versioni next-gen di GTA V sono disponibili ormai da alcune settimane, su PS5 e Xbox Series X|S, sebbene è ora il turno di un nuovo aggiornamento per il gioco.

Il quinto capitolo della saga (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) è disponibile anche per le piattaforme di attuale generazione, dopo aver convinto critica e pubblico sulle altre console.

Qualche problema legato al trasferimento dei salvataggi non ha infatti fermato il successo del gioco, in grado di lasciare un segno anche nell’utenza next-gen.

E se di recente GTA V è diventato più ‘corretto’ ed educato, visto che alcune frasi offensive sono state eliminate da Rockstar, è ora il turno di altre novità.

Come riportato da DualShockers, un nuovo aggiornamento per Grand Theft Auto V è stato distribuito per gli utenti di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S oggi, 26 aprile 2022.

Lasciando un attimo da parte le voci di un nuovo DLC di GTA Online, la patch di oggi è relativa a nuove caratteristiche e correzioni di bug per l’edizione Expanded & Enhanced di GTA V.

La dimensione della patch di oggi varia a seconda della piattaforma: i possessori di console PlayStation 5 troveranno una dimensione del download di circa 512 MB, mentre gli utenti Xbox Series X|S troveranno un file più grande, ossia di 2,4 GB.

Infine, l’utenza PC dovrà invece accontentarsi di download di circa 1 GB: la patch verrà in ogni caso scaricata in automatico non appena fatto partire il gioco.

Rockstar Games non ha ancora rilasciato alcuna nota ufficiale della patch, ma gli utenti del forum di GTA stanno segnalando i seguenti cambiamenti e aggiunte dopo l’aggiornamento di oggi:

Aggiunta un’impostazione di sfocatura di movimento

Backport delle modifiche PS5/XSX, come la nuova soluzione AA e le ombre RT

Possibilità di nascondere il menu delle opzioni su PC

