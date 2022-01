GTA V next-gen sarà rinviato? Lo sviluppo sarebbe “complicato”

Le versioni PS5 e Xbox Series X di GTA V alla fine potrebbero ricevere un nuovo inaspettato rinvio, stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete.

Le edizioni next-gen di Grand Theft Auto V sono attualmente previste per un generico «marzo 2022», ma nonostante manchino ormai poche settimane Rockstar Games non ha ancora rivelato la data di lancio definitiva.

Pur trattandosi sicuramente di una release estremamente importante, per via dei numeri che il capolavoro di Rockstar continua a realizzare ogni giorno, le nuove edizioni del quinto capitolo correrebbero il serio rischio di venire sommerse dai molteplici lanci previsti nel mese di marzo.

Il pubblico ha infatti dimostrato di non aver accolto con enorme entusiasmo l’annuncio di queste versioni, lanciando dunque il concreto sospetto che alla fine possa arrivare un rinvio per sistemare alcuni dettagli e avere maggiore spazio.

Come se non bastasse, il dataminer Matheusvictorbrbr (via GamingBolt) sostiene che lo sviluppo di GTA V Expanded and Enhanced si sarebbe rivelato «complicato», un fattore che renderebbe difficile garantirne l’effettiva data di lancio.

Sembra infatti che convertire l’attuale titolo su PS5 e Xbox Series X, invece di rilasciare semplicemente una patch per migliorare le prestazioni next-gen, si stia rivelando più arduo del previsto, motivo per il quale non sarebbe ancora stata annunciata una data certa.

In questo momento, il dataminer sostiene che le versioni next-gen di GTA V sarebbero ancora previste per marzo, ma allo stesso tempo «ci sono grandi possibilità che venga posticipato ad aprile/maggio».

Se confermato, il rinvio non sarebbe dunque estremamente lungo, ma costringerebbe Take-Two e Rockstar Games a rinunciare alla finestra di lancio necessaria per la chiusura dell’attuale anno fiscale.

Vedremo se effettivamente si rivelerà necessario posticiparne il lancio: ricordiamo che al momento nessuna delle parti interessate ha confermato l’indiscrezione, che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.

Curiosamente, le dichiarazioni del dataminer non sembrano troppo diverse da quanto affermato da un altro insider per quanto riguarderebbe invece GTA 6, il cui sviluppo sarebbe «caotico».

Nonostante manchi ancora l’annuncio ufficiale, Take-Two potrebbe aver svelato con un indizio quando uscirà il sesto capitolo: un segnale che i lavori stanno comunque andando avanti.

Nel frattempo, l’attesa è tutta per le versioni next-gen di GTA V: in attesa di scoprirle da vicino, un video ha già mostrato come potrebbero girare le edizioni definitive.