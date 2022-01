GTA 6, ci siamo quasi? Take-Two potrebbe aver già svelato la data d’uscita

Nonostante non sia ancora stato svelato ufficialmente, GTA 6 è indubbiamente uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati per i prossimi anni.

Il mistero intorno al successore di Grand Theft Auto V ha inevitabilmente alimentato numerosi rumor e indiscrezioni: gli analisti di mercato sono però convinti che Take-Two potrebbe aver già lanciato un forte indizio su quando uscirà il sesto capitolo della saga di Rockstar Games.

Mentre Rockstar Games è attualmente al lavoro per la versione next-gen del quinto titolo, che sarà uno dei tanti giochi che occuperanno il ricco di mese di marzo, l’ultimo report finanziario del publisher ha suggerito l’arrivo di un altro titolo molto importante, che contribuirà a far crescere i profitti.

Durante la call con gli investitori che ha svelato l’acquisizione del colosso mobile Zynga, il publisher di GTA avrebbe infatti svelato di aspettarsi una crescita annuale del 14% durante il 2024.

Come riportato da Axios (via VGC), questa dichiarazione ha inevitabilmente incuriosito gli analisti di mercato, che si dicono sicuri di come Take-Two stia preparando un grande lancio.

Si deve trattare di un videogioco in grado di poter muovere cifre importanti, che dovrebbe necessariamente uscire entro il 31 marzo 2024, data in cui terminerebbe l’anno fiscale.

Inevitabilmente, il principale candidato non sarebbe altri che GTA 6: la finestra di lancio non solo corrisponderebbe con molte indiscrezioni, ma si tratta di un franchise estremamente forte che, se riuscirà ad avere lo stesso successo di Grand Theft Auto V, potrebbe portare guadagni incredibili.

L’analista Doug Cretz di Cowen ha infatti sottolineato come Take-Two abbia utilizzato una tecnica simile per svelare l’annuncio di GTA V, suggerendone il lancio proprio tramite target finanziari.

Considerando che non esistono molti videogiochi in grado di muovere questi numeri, Cretz si è detto dunque convinto che questo significhi «un probabile lancio di GTA 6 nell’anno fiscale 2024».

Quello del quinto capitolo è sicuramente un precedente molto importante, che potrebbe rappresentare un forte indizio per l’imminente annuncio di GTA 6: in attesa di conferme certe, ricordiamo naturalmente di prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni.

Un noto insider nelle scorse settimane aveva però rivelato che lo sviluppo di GTA 6 sarebbe estremamente caotico, al punto che ci sarebbe perfino da preoccuparsi se lo annunciassero nei primi mesi del 2022: a questo punto non resta che aspettare di scoprire se la finestra di lancio sarà confermata.