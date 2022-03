GTA V next-gen è pronto: svelate tutte le feature grafiche (e non solo)

Manca ormai pochissimo al lancio delle versioni next-gen di GTA V, il capolavoro di Rockstar Games che è ancora oggi uno dei titoli più giocati di sempre su tutte le piattaforme.

Il quinto capitolo di Grand Theft Auto è dunque pronto ad arrivare anche con versioni native per PS5 e Xbox Series X|S, che saranno disponibili ufficialmente a partire dal 15 marzo.

Il team ha già celebrato l’imminente occasione pubblicando nuovi screenshot che mostrano il gioco sulle console next-gen, svelando contemporaneamente quali saranno le specifiche in base alle varie piattaforme.

Le versioni avranno infatti delle specifiche differenze che permetteranno a Rockstar Games di sfruttare adeguatamente non solo le grafiche di ultima generazione, ma utilizzare tutte le feature next-gen a loro disposizione.

Su PS5 gli utenti saranno infatti in grado di utilizzare adeguatamente l’audio engine Tempest 3D e il supporto a feedback aptico e trigger adattivi del DualSense, mentre su Xbox Series X e Series S sarà supportato l’audio spaziale.

A livello tecnico, le due console next-gen più potenti non dovrebbero invece riscontrare particolari differenze: GTA V girerà infatti con risoluzioni fino al 4K nativo, con modalità grafiche che permetteranno di accedere anche a ray-tracing e 60 FPS.

Su Series S gli utenti dovranno invece rinunciare al ray-tracing e al 4K nativo, che sarà invece disponibile solo tramite upscaling, ma sarà comunque possibile accedere alle tante altre feature come HDR e 60 FPS, oltre a tempi di caricamento più rapidi e al dettaglio delle texture migliorato.

RockstarINTEL ha realizzato un comodo diagramma che vi aiuterà a riepilogare quali feature potrete utilizzare in base alla versione di GTA V selezionata, che vi riproporremo qui di seguito:

#GTAV & #GTAOnline will be launching in a nearly week for Xbox Series X|S and PlayStation 5 consoles.

Here's a platform feature set chart to learn what graphical and game content will be available to each console platform. pic.twitter.com/4VUcKqRrXI

— GTA News RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) March 6, 2022