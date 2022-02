GTA V da giocare in portatile (a 60 fps)? Eccolo

Il momento decisivo per poter mettere le mani su Steam Deck è finalmente arrivato.

Il 25 febbraio ha infatti dato inizio alle spedizioni della nuova console di Valve a tutti i fortunati giocatori in attesa, pronti a provare quello che possiamo definire a tutti gli effetti come un PC portatile su cui far girare una grande quantità di titoli presenti nel catalogo di Steam.

L’hardware, che sfrutta la portabilità in maniera non dissimile da Nintendo Switch, ha tutta l’intenzione di essere un punto fermo per l’azienda, che già sta pensando ai modi possibili per migliorare il suo prodotto tramite una nuova versione che potrebbe fare la sua comparsa già nei prossimi mesi.

Chiaramente già qualcuno si è cimentato in video che mostrano il modo in cui girano alcuni dei giochi più importanti presenti nel catalogo Steam sulla nuova console portatile.

Ad esempio, recentemente vi abbiamo proposto le performance di Elden Ring su Steam Deck, in un video che dimostra tutte le potenzialità della macchina.

Adesso è apparsa online una breve clip che mostra in azione GTA V sulla nuova console dai creatori di Half-Life.

#GTAV runs at 60FPS with several high settings on the Steam Deck in this gameplay!

— GTA News RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) February 25, 2022