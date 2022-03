GTA 6 se la prende comoda: ecco quando potremmo saperne di più

Non appena Rockstar Games ha confermato ufficialmente lo sviluppo di GTA 6, il sesto capitolo di uno dei franchise videoludici più venduti in tutto il mondo, la community è rimasta inevitabilmente entusiasta e ansiosa di riuscire ad avere più notizie il prima possibile.

Al momento infatti l’unica informazione ufficiale in nostro possesso sul successore di Grand Theft Auto V è che il prodotto è effettivamente in sviluppo e che in futuro saremo in grado di scoprire ulteriori novità.

Take-Two ha comunque già chiarito che la narrazione sarà centrale anche nel prossimo capitolo, nonostante l’enorme successo ottenuto da GTA Online potesse fare pensare a un single player «sacrificato».

Allo stesso tempo, il publisher aveva già sottolineato che i fan avrebbero scoperto novità sullo sviluppo solo e soltanto quando Rockstar Games si sarebbe sentita pronta a farlo, senza svelare finestre indicative per ulteriori aggiornamenti.

Come riportato da Game Rant, l’insider AccountNGT ha approfondito ulteriormente la questione e lasciato intendere che i fan dovranno avere a disposizione molta pazienza prima di scoprire ulteriori novità su questo capitolo.

Il leaker, conosciuto soprattutto per aver anticipato le prime informazioni ufficiali di Star Wars Eclipse, ha infatti evidenziato che potremmo non ricevere comunicazioni per tutto il 2022:

«Non aspettatevi alcuna notizia [su GTA 6] entro la fine dell’anno».

Don't expect any news before the end of the year — AccountNGT (@accngt) March 2, 2022

Se l’indiscrezione fosse confermata, significherebbe che i fan dovrebbero aspettare addirittura il 2023 prima di scoprire ulteriori novità sul successore di GTA V.

Rockstar Games aveva infatti già chiarito di volersi prendere tutto il tempo necessario per restituire un’esperienza che rispettasse adeguatamente le aspettative dei fan ed evidentemente la conferma del sesto capitolo è arrivata con largo anticipo, anche se occorre ricordarvi che si tratta di semplici voci di corridoio, da prendere con le dovute precauzioni.

In attesa di scoprire eventuali novità ufficiali, un nuovo brevetto suggerisce rivoluzioni in arrivo per la componente multiplayer di GTA 6.

Non sarebbe inoltre l’unico sequel che Rockstar Games starebbe programmando: Take-Two ha già confermato che saranno presto ripresi altri franchise importanti.