GTA V batte due big (tra cui un’esclusiva PS5)

Settembre è ormai alle battute finali, tanto che questa settimana la classifica software italiana vede GTA V guadagnare nuovamente la prima posizione dopo diversi giorni fuori dal podio più alto.

Se durante la scorsa estate solo FIFA 21 era riuscito a spodestare Grand Theft Auto V dal trono, col passare delle settimane l’interesse verso il gioco Rockstar sembrava lievemente calato tra i giocatori nostrani.

Dal 6 al 12 settembre GTA V è stato infatti battuto da un titolo sportivo senza troppi complimenti , ossia il ben noto NBA 2K22.

Del resto, la versione next-gen del gioco è stata da poco rinviata al prossimo anno, quindi i giocatori hanno deciso di ingannare l’attesa con la versione “normale”.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 37 | 13 settembre – 19 settembre 2021 pic.twitter.com/Zvctw9hy66 — IIDEA (@IIDEAssociation) September 27, 2021

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 13 al 19 settembre 2021.

In prima posizione torna quindi prepotente GTA V in versione PlayStation 4, risultato essere nuovamente il più gradito dai giocatori del nostro paese.

Al secondo posto troviamo invece NBA 2K22 in versione PS5, il nuovo simulatore di basket sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K Sports, uno dei migliori giochi sull’NBA di tutti i tempi.

Terza posizione per Deathloop, l’interessante avventura in soggettiva prodotta da Bethesda e sviluppata dal team Arkane.

Anche per quanto riguarda la classifica PC, GTA V svetta in prima posizione, risultando essere quindi il vincitore sia per quanto riguarda il mercato console che quello PC.

Secondo posto per Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, lo sparatutto in prima persona tattico prodotto e sviluppato da Ubisoft, mentre in terza posizione troviamo un altro classico intramontabile di Rockstar, ossia Red Dead Redemption 2.

