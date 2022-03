GTA V next-gen costerà di meno su PS5 che su Xbox Series X|S

Rockstar Games sta gestendo la questione del prezzo di GTA V next-gen in modo non esattamente chiarissimo, e ora c’è un altro tassello.

La versione del videogioco dei record di Rockstar, ottimizzata per PlayStation 5 ed Xbox Series X|S, sarà disponibile a breve per entrambe le console.

GTA V next-gen sarà disponibile dal 15 marzo prossimo, con tutta una serie di feature ed accorgimenti dedicati a sfruttare l’hardware di attuale generazione.

Riguardo il prezzo di questa versione sappiamo che ci sarà una promozione iniziale, dedicata a tutti coloro i quali non vedono l’ora di buttarsi di nuovo a Los Santos.

Sulla questione del prezzo il web si sta confrontando da qualche ora perché, come detto, la situazione non è chiarissima in ogni caso.

L’ultima informazione arriva da Kotaku, che segnala una differenza di prezzo tra le versioni per la console Sony e quella Microsoft.

GTA V next-gen costa infatti dieci euro di meno su PS5 che su Xbox Series X|S, per delle motivazioni non meglio conclamate al momento.

L’offerta che abbiamo citato poco sopra è uno sconto, valido fino al 14 giugno, del 50% su Xbox Series X|S… ma del 75% su PS5 (che avrà GTA Online incluso per gli abbonati a PlayStation Plus).

Ricapitolando i prezzi di GTA V in versione next-gen:

Prezzo standard di entrambe le versioni: €40

Prezzo scontato su Xbox Series X|S: €20

Prezzo scontato su PS5: €10

Una differenza davvero curiosa, pur non madornale che sia è chiaro, che è probabilmente frutto di qualche accordo tra Sony e Rockstar Games di cui non siamo a conoscenza.

Insomma, approfittate almeno dell’offerta (qui tutti i dettagli) nel caso vogliate tornare su Grand Theft Auto V in questa nuova versione tirata a lucido.

Nel frattempo potete godervi i primi screenshot, in attesa del trailer, che mettono in mostra le potenzialità estetiche del porting.

Ma se giocate su PC state molto attenti: gli hacker hanno preso di mira proprio gli utenti su quella piattaforma.