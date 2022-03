GTA V next-gen costa pochissimo, ma solo per i primi mesi: è ufficiale

Sembra ormai quasi tutto pronto per il lancio delle versioni next-gen di GTA V su PS5 e Xbox Series X|S: la nuova edizione del capolavoro di Rockstar Games sarà infatti ufficialmente disponibile dalla prossima settimana.

Gli sviluppatori stanno infatti avviando la procedura di pre-order per la nuova edizione di Grand Theft Auto V, con un’offerta molto speciale per chi vuole effettuare l’upgrade alla versione PS5.

Nelle scorse ore avevamo infatti segnalato l’interessantissima scoperta effettuata nello store australiano, dove gli utenti avevano notato che l’upgrade next-gen costava soltanto 15 dollari australiani, corrispondenti a circa 10 euro.

Non era però ancora chiaro se l’offerta sarebbe stata valida anche per i territori europei, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: utilizzando la console PS5 è infatti già possibile accedere alla nuova promozione.

Al momento GTA V next-gen non è acquistabile tramite la versione web del PlayStation Store, ma come segnalato da RockstarINTEL su Twitter è possibile accedervi soltanto con la console di ultima generazione di Sony.

Per poter effettuare l’upgrade gli utenti dovranno infatti accedere alla pagina del prodotto relativa alla versione old-gen del prodotto e selezionare il tasto «[…]» per aprire un apposito menù, dal quale si potrà accedere alle versioni PS5 di Grand Theft Auto V e GTA Online, seguendo le istruzioni che vi riporteremo di seguito:

If you need any help looking for the game on the PS5 Store, here's a tweet from @kirstycloud to help you.https://t.co/jRzLjzhxyn

— GTA News RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) March 8, 2022