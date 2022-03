GTA V, è allarme: gli hacker hanno preso di mira i giocatori PC

Nei giorni che precedono l’arrivo di GTA V su console next-gen è arrivata una pessima notizia per i giocatori PC della modalità Online: il multiplayer è stato preso di mira dagli hacker che stanno rendendo la vita impossibile agli utenti.

Sono infatti stati scoperti nuovi exploit che impediscono ai fan di godersi la modalità online di Grand Theft Auto V, abusando problematiche legate al Rockstar Social Club per la gestione degli inviti.

GTA Online è estremamente importante per Rockstar Games e Take-Two, come dimostrato da un brevetto che anticipa grandi novità su GTA 6, dunque si tratta di un problema che difficilmente sarà ignorato dagli sviluppatori.

Come riportato da GamesRadar+, molti utenti hanno segnalato di aver ricevuto inviti per entrare in partita da account malevoli: non appena l’azione sarà completata, e non sarà necessario visualizzarlo o accettarlo, i giocatori inizieranno a riscontrare i primi problemi.

Tra i vari errori segnalati si riscontreranno non solo delle prestazioni estremamente inferiori, anche sui migliori PC, ma anche diversi bug come l’impossibilità di spawnare elicotteri o essere obbligati a partecipare in modalità spettatore, non potendo dunque nemmeno giocare.

Un video pubblicato da Salvo88, che vi riproporremo di seguito, mostra nel dettaglio che cosa succede dopo aver ricevuto uno degli inviti dagli hacker malintenzionati: l’utente consiglia poi di bloccarli su Rockstar Social Club, ma altri fan hanno segnalato che anche facendo così i problemi sono continuati.

In attesa che gli sviluppatori di GTA V riescano a sistemare ufficialmente il problema, l’utente Speyedr ha rilasciato un tool che blocca automaticamente le notifiche del Rockstar Social Club come soluzione tampone al problema degli hacker.

Il modder sottolinea che l’estensione rispetta le condizioni di utilizzo stabilite da Rockstar Games, dato che il launcher non modifica in alcun modo né l’overlay del launcher né i rispettivi giochi, ma serve unicamente a bloccare le bizzarre notifiche malevoli prima che possano causare danni: potrete trovarlo e scaricarlo qui di seguito.

A new exploit emerged within #GTAOnline PC scene.

In addition to invite spam from spoofed accounts, players are now automatically forced into other sessions to spectate other players.

In the meantime, Speyedr provided a tool to temporarily address this,https://t.co/QyQznkPMhc

— Tez2 (@TezFunz2) March 7, 2022