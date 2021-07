GTA V, Michael è la “copia” del protagonista di una storica serie TV?

GTA V è un titolo che non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che è pronto ad approdare nuovamente sul mercato grazie alla versione next-gen disponibile dall’11 novembre prossimo.

Nonostante siano trascorsi vari anni dalla sua uscita originale, l’ultimo capitolo del franchise Rockstar continua a sorprendere grazie anche a una serie di curiosità scovate dalla community.

Basti pensare a chi è riuscito a scovare una location del gioco presente anche nel mondo reale, con grande sorpresa da parte degli altri giocatori.

O ancora, la scoperta di un incauto utente che, una volta raggiunta una distanza considerevole della mappa, è incappato in una sorpresa non troppo piacevole.

Come se non bastasse, via Reddit un altro giocatore si è accorto della sospetta somiglianza (non prettamente estetica) tra uno dei tre protagonisti di GTA V e un altrettanto storico personaggio di una serie TV a tema “criminale”.

Stiamo parlando di Michael De Santa, il quale avrebbe non poche analogie con Tony Soprano.

Interpretato dal compianto attore James Gandolfini, è il protagonista della serie televisiva de I Soprano, nonché boss dell’immaginaria organizzazione mafiosa italo-americana dei DiMeo.

Si tratta dell’unico personaggio che compare in tutti gli 86 episodi dello show, divenuto quindi un vero personaggio simbolo della serie.

Tony Soprano.

Un giocatore ha elencato quindi le varie analogie tra Michael e Tony, che a quanto pare sarebbero davvero numerose:

Hanno entrambi una villa con un vialetto in salita.

Entrambi vanno da un terapista.

Entrambi hanno una moglie che è il prototipo della compagna di un boss.

Entrambi hanno un figlio pigro con una sorella maggiore che adora recitare.

Entrambi hanno una piscina fuori dalla loro villa.

Infine, entrambi sono chiaramente dei sociopatici.

Nonostante possa trattarsi solo di una strana coincidenza, non sarebbe la prima volta che Rockstar decide di ispirarsi a film o serie di successo.

Basti pensare infatti al protagonista di GTA Vice City, quel Tommy Vercetti chiaramente ispirato alle vicende dello Scarface interpretato da Al Pacino nel film omonimo.

Vero anche che a livello estetico Michael ricorda molto il personaggio interpretato da Robert De Niro nel film Heat – la Sfida (anche in questo caso, una scelta quasi sicuramente voluta dagli sviluppatori).

