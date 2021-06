GTA V, le biciclette diventano più veloci delle auto da corsa

Un glitch scoperto dai fan della modalità multiplayer di GTA V è in grado di rendere le biciclette, normalmente un mezzo di movimento non eccessivamente rapido, nel veicolo più veloce di tutto il gioco.

GTA Online, la feature inclusa all’interno di Grand Theft Auto V, è infatti uno dei motivi di maggior successo dell’ultimo capolavoro di Rockstar, venendo giocato quotidianamente da moltissimi utenti.

Recentemente i caricamenti della modalità multiplayer sono stati velocizzati grazie al lavoro di un utente, che è stato ringraziato da Rockstar Games con 10.000 dollari.

In attesa che arrivi la versione next-gen del quinto capitolo della saga, i fan sono già riusciti a realizzare una vera remastered di Liberty City.

Un glitch di GTA Online rende le biciclette più veloci delle auto da corsa.

Come riportato da Game Rant, per fare in modo che le biciclette riescano a raggiungere velocità impensabili sarà necessario essere in compagnia di un amico.

Il trucco è stato scoperto dall’utente Reddit kreamycheeze: dopo aver accumulato abbastanza velocità sulle nostre bici, i giocatori dovranno riuscire a fare in modo di incastrarsi gli uni contro gli altri da direzioni opposte.

A quel punto, entrambi i fan diventeranno un unico veicolo in grado di scappare via con una rapidità impressionante, al punto da riuscire a superare anche le auto da corsa del gioco.

Questo metodo porta però un grande svantaggio: gli utenti non avranno molte possibilità di riuscire a sterzare o controllare adeguatamente le bici, proseguendo la propria avventura fino al primo ostacolo lungo il nostro cammino.

Un evento che, come dimostrato dal video pubblicato nel forum dedicato al multiplayer di GTA V, effettivamente è successo agli autori della scoperta:

Fortunatamente per i giocatori, non sembrano essersi fatti molti danni, dato che riescono a rialzarsi da terra come se nulla fosse successo: siamo certi che da oggi molti utenti non sottovaluteranno mai più la potenza delle biciclette.

Nel frattempo, i fan stanno ancora aspettando notizie legate a GTA 6: un noto insider avrebbe confermato l’ambientazione, che includerebbe una mappa in costante cambiamento ed una protagonista femminile.

La data di lancio sarebbe invece ancora molto distante, anche se l’annuncio potrebbe arrivare con una conferenza dal vivo.

Il quinto capitolo della serie arriverà presto su console next-gen, ma adesso è in grado di girare anche all’interno della mente di una IA.