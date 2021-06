GTA 5, si torna a Liberty City (ed è vera next-gen)

GTA 5 continua a essere uno degli episodi più giocati della serie prodotta e sviluppata da Rockstar, incluso il fatto che il suo comparto multiplayer (ovvero GTA Online) ha dalla sua una community davvero straordinaria.

Il quinto capitolo del franchise ha ormai 8 anni sul groppone, ma a quanto pare i fan continuano a sbizzarrirsi con alcune modifiche tecniche realmente sorprendenti.

Solo pochi giorni fa su queste stesse pagine vi abbiamo segnalato una mod in grado di portare il gioco in 8K, con un risultato finale da mascella per terra.

Ora, a quanto pare, qualcuno è addirittura andato oltre, proponendo di fatto una versione remastered della leggendaria Liberty City.

Il video che trovate poco sotto, della durata di due minuti circa, mostra infatti Grand Theft Auto V con gli effetti RTX attivati.

Al netto di qualche riflesso di troppo sull’asfalto (e una palette di colori eccessivamente satura), la resa ambientale e delle varie vetture a schermo è seriamente impressionante, lasciandoci sognare circa il comparto tecnico che vedremo nella versione next-gen di GTA 5 in uscita a fine anno.

Si tratta di un risultato sicuramente niente male, tanto che i nostri complimenti vanno agli autori della mod, che farà sicuramente molto felici anche coloro che rimpiangono il vecchio GTA 4 (ambientato interamente a Liberty City).

In attesa del quinto capitolo per console next-gen, previsto infatti per l’11 novembre prossimo, avete già letto che qualcuno ha deciso di far girare GTA 5 nella mente di una IA grazie a una rete neurale unica nel suo genere?

Ma non solo: un noto insider ha “confermato” quale sarà l’ambientazione di GTA 6, svelando anche che ci dovrebbe essere una protagonista femminile.

Inoltre, recuperate anche la nostra ricca classifica dei migliori e peggiori capitoli della serie di Grand Theft Auto, in attesa del sesto episodio.