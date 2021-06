GTA 6 sarà annunciato dal vivo? La “conferma” da un’offerta di lavoro

Una nuova offerta di lavoro pubblicata da Rockstar Games potrebbe aver svelato la modalità in cui sarà finalmente svelato GTA 6, l’ultimo capitolo della famosa serie.

Dopo l’enorme successo ottenuto da GTA V, i fan del franchise sono ormai da tempo in attesa di scoprire più informazioni sul sesto capitolo, che ancora non è stato annunciato ufficialmente dalla software house.

Secondo quanto riportato da Game Rant, Rockstar potrebbe aver confermato un leak diffuso quasi un mese fa online, che rivelava come fossero previsti dei piani per una conferenza dal vivo in cui sarà ufficialmente rivelato GTA 6.

Nell’annuncio pubblicato dalla compagnia si legge infatti come Rockstar Games sia alla ricerca di un coordinatore delle operazioni dal vivo, il che lascerebbe intendere come una conferenza in presenza sia effettivamente prevista.

Il successore di GTA V sarà svelato durante una presentazione dal vivo?

Si tratta di una particolarità che sarebbe stata prevista da diversi insider nelle scorse ore, come riportato anche sul forum Reddit dedicato a tutte le informazioni sul sesto capitolo della saga:

Rockstar in particolare starebbe cercando una figura che si occupi prevalentemente del coordinamento con le divisioni marketing, per assicurare un’adeguata pubblicità ai suoi prodotti.

In particolare viene posta particolare enfasi sulla modalità online che, dopo l’enorme successo ottenuto dal multiplayer di GTA V e Red Dead Redemption 2, non dovrebbe sorprendere i fan per il modo in cui ricoprirebbe nuovamente un ruolo centrale all’interno della produzione.

Al momento si tratta unicamente di speculazioni, pertanto vi invitiamo a prendere questo rumor con le giuste precauzioni: se però dovesse venire confermato, i fan potranno aspettarsi un evento in grande stile per il reveal del sesto GTA.

Nel frattempo, le voci su GTA 6 continuano a diffondersi a macchia d’olio: l’ultima di queste, arrivata da un affidabile insider, svelerebbe un modo inaspettato attraverso cui Rockstar Games ricompenserebbe i propri utenti.