GTA 6 non è l’unica sorpresa: nuovi attesi sequel Rockstar in arrivo

L’annuncio di GTA 6 ha portato una grande carica di entusiasmo per i fan della celebre saga di Rockstar Games, ma Take-Two ha appena confermato che le sorprese in arrivo non sono finite.

Oltre all’attesissimo successore di GTA V, il publisher ha infatti confermato ufficialmente l’intenzione di sviluppare altri sequel di molte IP amate, facendo anche specifici riferimenti al catalogo di Rockstar.

Ricordiamo che secondo l’insider Tom Henderson aveva già effettivamente anticipato che uno dei titoli in lavorazione sarebbe Bully 2, ma Take-Two ha anticipato che non sarebbe l’unica proprietà in programmazione.

Tra questi c’è anche un franchise abbandonato da ben 13 anni, che già recentemente era stato sorprendentemente ricordato dallo stesso publisher come una delle IP più importanti.

Come riportato da DualShockers, durante la consueta investors call di Take-Two nella quale si è discusso di tutti gli ultimi risultati finanziari, il CEO Strauss Zelnick ha ribadito l’importanza delle IP a loro disposizione e la volontà di continuare a investire su di esse.

Non ci sarà dunque solo il successore di GTA V nel futuro della compagnia, ma i fan potranno presto aspettarsi tanti nuovi attesissimi sequel:

«Abbiamo i progetti in fase di sviluppo più forti e più diversi nella storia della nostra compagnia, che comprendono non solo nuove proprietà intellettuali, ma anche sequel di molti dei nostri franchise più amati».

Dopo questo annuncio importante, il CEO di Take-Two ha mostrato molte delle IP Rockstar Games che potrebbero ricevere potenzialmente sequel, tra le quali segnaliamo LA Noire, Max Payne e Midnight Club.

Non è certamente una coincidenza che siano state scelte proprietà in disuso da molto tempo, ma che possiedono ancora una quantità più che discreta di appassionati in tutto il mondo: seppur non si sappia con certezza quali saranno i prossimi progetti per queste proprietà, è probabile che le IP non rimarranno «abbandonate» ancora a lungo.

Vedremo quali saranno i piani definitivi di Take-Two e Rockstar Games per il prossimo futuro: nel frattempo, l’attenzione degli sviluppatori è naturalmente riservata tutta a GTA 6, per il quale scopriremo i primi dettagli solo quando gli autori saranno pronti a svelarli.

La qualità del prossimo capitolo non sarà condizionata dal recente disastroso lancio di GTA Trilogy: a confermarlo è stato lo stesso publisher, che ha garantito come la rimasterizzazione sia da considerare solo come un incidente isolato.