GTA 6, quando scopriremo i primi dettagli ufficiali? Risponde Take-Two

Dopo tanti mesi pieni di silenzio dai team e in seguito a molteplici indiscrezioni, alla fine la conferma che tanti fan stavano attendendo è arrivata: GTA 6 esiste davvero ed è attualmente in fase di sviluppo.

Con una breve nota in un comunicato ufficiale, Rockstar Games ha infatti confermato che il successore di GTA V è attualmente in lavorazione, facendo le gioie di milioni di appassionati.

Gli autori della serie hanno svelato che lo sviluppo sarebbe già a buon punto e di non vedere l’ora di confermare ulteriori dettagli sull’ultima attesissima produzione.

La curiosità dei fan su questa produzione è sicuramente estremamente elevata, anche in considerazione del fatto che proprio pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale un indizio importante sulla potenziale data di lancio era arrivato proprio dal publisher.

Take-Two ha voluto approfondire ulteriormente la questione in una breve nota inviata alla redazione di IGN.com dopo la conferma, svelando che Rockstar Games ha piena libertà di gestire la release di GTA 6 come meglio crede.

Il CEO Strauss Zelnick ha infatti ribadito che sono i marchi di loro proprietà, inclusa Rockstar Games, «a decidere quando e come annunciare i prodotti in uscita», incluso naturalmente il sesto capitolo della celebre saga.

Gli sviluppatori mostreranno dunque le prime informazioni ufficiali sul prossimo capitolo, magari sotto forma di un trailer ufficiale, solamente quando saranno pronti a farlo: la confermo che la produzione sarebbe comunque a buon punto lascerebbe intendere che i fan non dovrebbero aspettare una quantità di tempo eccessiva.

Ed effettivamente anche Zelnick ha sottolineato che Rockstar svelerà nuove informazioni «quando sarà il momento» di farlo, ma di restare sintonizzati perché saranno svelate «tante nuove informazioni».

Il CEO non ha inoltre voluto nascondere tutte le ambizioni per questo nuovo mastodontico progetto, che si augura possa riuscire a battere GTA V dato che ogni capitolo «è sempre andato meglio del precedente».

Nonostante non sia ancora disponibile una data d’uscita ufficiale, il noto giornalista Jason Schreier è convinto che il sesto capitolo potrebbe essere rinviato «con l’inganno», dato che potrebbe essere necessario più tempo.

Ma Grand Theft Auto 6 potrebbe non essere l’unica novità in arrivo: un insider è infatti convinto che sia in arrivo anche un sequel molto importante.