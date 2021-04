GTA 5: rubare auto? Molto meglio le acrobazie con la BMX

Grand Theft Auto 5 è pieno di attività divertenti e folli, tanto che con GTA Online Rockstar ha davvero riempito il suo mondo di gioco di Easter Egg e sorprese di ogni genere (in The Cayo Perico Heist è possibile incontrare persino il mostro di Loch Ness).

In molti saranno però piuttosto stanchi di andare in giro con tutte quelle fantastiche autovetture (da rubare), tanto che qualcuno sembra aver rispolverato le classiche BMX a due ruote, eseguendo alcune folli acrobazie in sella alla bici.

Più nel dettaglio, un giocatore di GTA e utente di Reddit ha realizzato alcuni volteggi realmente sorprendenti, saettando tra gli edifici presenti nel vasto open world del quinto capitolo di Grand Theft Auto.

Tale “EV_Shadow “, partendo dalla sommità di un ponte, ha accumulato lo slancio necessario raccogliendo velocità sufficiente a far scivolare la bici lungo il lato dell’autostrada (letteralmente) e mettendo in mostra un’abilità freestyle davvero fuori dal comune (oltre a dire ovviamente addio alla forza di gravità). Poco sotto, lo spettacolare video dell’impresa (va DS):

Ma non è tutto: Shadow ha anche creato un nuovo montaggio video sempre dedicato alle BMX, per tutti coloro che non ne hanno mai abbastanza di volteggi al cardiopalma.

Il filmato, visionabile poco più in basso, mostra altre folli acrobazie nella città di Los Santos, tra case, parcheggi e qualunque altra zona sia raggiungibile dalle due ruote. Sareste in grado di fare di meglio (ovviamente non nella vita reale)?

In attesa di poter provare con mano l’ultima avventura criminale di Trevor, Michael e Franklin su console di nuova generazione, ricordiamo che Rockstar Games dovrebbe anche essere al lavoro su GTA 6, sebbene al momento le informazioni sul nuovo capitolo ufficiale sono piuttosto scarse (tranne che potrebbe essere un progetto di dimensioni ridotte), così come non sappiamo se verrà o no annunciato al prossimo E3 2021.