Scandalo sessuale nel Parlamento australiano: politico incolpa GTA

Siamo abituati a vedere il mondo della politica usare i videogiochi come capro espiatorio quando è necessario trovare un colpevole, e GTA lo sa bene.

Il Parlamento australiano in questi giorni è alle prese con delle sgradevoli accuse di violenza sessuale, come riportato dai nostri colleghi di Game Rant.

Di chi sarebbe la colpa di tutto questo, secondo il Ministro della Difesa australiano? La risposta deve essergli sembrata ovvia: «merito» del perfido Grand Theft Auto, naturalmente.

La serie ideata da Rockstar Games non è certo nuova ad incredibili accuse di questo tipo: la serie ne ha subite tantissime molto simili nel corso degli anni, ma questa è una delle più clamorose.

Peter Dutton, l’attuale Ministro della Difesa in Australia, ha infatti dichiarato durante un’intervista che bisognerebbe porre l’attenzione su come il medium videoludico possa condizionare le giovani menti, implicando che sarebbe la causa di comportamenti come questo:

Here's the footage:

"If you’re playing Grand Theft Auto, as a 13 year old boy … in that game, not just, you know, drive cars recklessly, you can go for a lap dance, you can go and shoot police …” #MediaWatch pic.twitter.com/rfIIS35LyG

— Media Watch (@ABCmediawatch) March 26, 2021