GTA Trilogy, un fan risponde alla più grande domanda su Tommy Vercetti

GTA Trilogy è finalmente arrivato, o almeno mancano poche ore, e tutti i nostalgici dei vecchi giochi Rockstar potranno tornare nelle loro città preferite.

Dopo mesi e mesi di rumor e notizie non confermate, finalmente è arrivato l’annuncio del ritorno della trilogia dei più classici GTA.

Un annuncio, e conseguenti trailer, che sono riusciti a creare addirittura una teoria del complotto sull’esistenza di un annuncio a breve su GTA 6.

Mentre altre polemiche sono nate per come sarà Tommy Vercetti in GTA Trilogy, visto che c’è stato un cambiamento importante.

I giocatori più esperti e affezionati ricorderanno Vice City per un dettaglio in particolare, che paragonato a come sono i videogiochi oggi fa abbastanza sorridere.

Nel capitolo in questione torneremo a vestire i panni di Tommy Vercetti che, come ricorderete, non poteva nuotare nel gioco.

Per via delle limitazioni tecniche dell’epoca non era facile gestire i movimenti in acqua dei personaggi, e se Tommy finiva nell’oceano c’era il game over automatico.

Con GTA Trilogy la domanda sorge spontanea, quindi: Tommy Vercetti avrà imparato a nuotare? La risposta arriva da questo video, al minuto 6:35 circa:

Tristemente no, GTA Trilogy non donerà a Tommy la capacità di nuotare. Trattandosi di un lavoro di rimasterizzazione, e non un remake, era improbabile aspettarsi che Rockstar avrebbe cambiato un dettaglio così importante.

Proprio in questi giorni, Rockstar Games ci ha fatto un regalo molto importante, però. Per sapere di cosa si tratta vi rimandiamo alla nostra notizia.

GTA Trilogy esce anche su Switch e porta la saga sulla console Nintendo, e il gioco gira anche abbastanza bene sulla ibrida di Kyoto.

In attesa dell’uscita definitiva del gioco, per cui mancano ormai poche ore, potete godervi ben un’ora di gameplay del titolo per farvi un’idea di come sarà.