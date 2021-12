I giochi peggiori dell’anno: il “vincitore” è ovvio, ma c’è anche GTA Trilogy

Il 2021 è ormai giunto al termine, e con esso si comincia a tirare le somme dell’anno videoludico appena trascorso.

Il famoso sito di aggregazione di voti Metacritic ha reso nota la classifica dei giochi con lo score più basso del 2021, e tra nomi figurano dei titoli decisamente conosciuti che comunque non ci lasciano sorpresi.

Secondo la classifica il gioco con il punteggio più basso dell’anno è eFootball 2022, che ha totalizzato un ben poco lusinghiero punteggio di 25/100.

D’altronde l’ultimo progetto calcistico di Konami non ha fatto altro che racimolare un disastro dopo l’altro, con i giocatori che non hanno perso l’occasione di lamentarsi sullo stato scadente in cui versa il gioco.

Konami stessa ha ammesso le sue colpe al pubblico, scusandosi per tutti i problemi del titolo e tornando anche ad aggiornare addirittura PES 2021.

Nella classifica dei giochi con le peggiori recensioni del 2021 secondo Metacritic figura anche il più recente Grand Theft Auto The Triology – The Definitive Edition, ultimo progetto di Rockstar che decisamente non è andato come sperato.

La remaster della vecchia trilogia contenente i classici della serie di GTA è stata funestata infatti fin dalla sua uscita da bug, glitch, frame instabile, modelli poligonali da rivedere e altre problematiche che hanno portato al limite la pazienza degli appassionati che tanto attendevano il ritorno della saga in attesa di GTA VI.

Di seguito riportiamo la classifica di Metacritic nella sua interezza, ordinata per media voto in centesimi:

EFootball 2022 (Multi) – 25

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PS4) – 42

Balan Wonderworld (Multi) – 44

Of Bird and Cage (PC) – 44

Demon Skin (PC) – 48

PixelJunk Raiders (Stadia) – 49

The Unexpected Quest (Multi) – 49

Taxi Chaos (Multi) – 51

Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed (Multi) – 52

Arkham Horror: Mother’s Embrace (Multi) – 53

GTA: The Trilogy – Definitive Edition (Multi) – 53

Necromunda: Hired Gun (Multi) – 55

Continuano dunque le disavventure per GTA Trilogy, che troviamo con un metascore di appena 53 – complice anche e soprattutto un versione Switch molto problematica.

Infine, se volete dare un senso al vostro dispiacere per la trilogia di GTA, o volete semplicemente vedere CJ alle prese con avventure in ben altri lidi, adesso il gioco Rockstar si è “fuso” con un titolo attesissimo di prossima uscita in un video decisamente divertente.