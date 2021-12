GTA Trilogy, arrivano brutte notizie per i fan delle copie fisiche

Le copie fisiche dell’iconica serie di Rockstar Games si sono sempre fatte apprezzare per via dell’inclusione di una mappa dettagliata: GTA Trilogy era atteso in questa versione proprio perché tanti appassionati si aspettavano un trattamento simile.

Considerando che GTA Trilogy include 3 dei giochi più iconici della serie, molti fan hanno preferito dunque aspettare pazientemente l’arrivo dell’edizione fisica per poter avere tra le proprie mani un potenziale oggetto da collezione.

Il lancio del gioco in digitale, come ormai i fan sapranno, è stato però talmente disastroso da spingere Rockstar Games a rimandare l’uscita delle copie fisiche, con l’obiettivo di distribuirle solo dopo aver reso disponibili le prime patch.

Ed in effetti bisogna dire che gli sviluppatori si stanno impegnando per risolvere i principali problemi: ricordiamo infatti che l’ultimo aggiornamento ha eliminato oltre 100 bug.

Sebbene manchino ancora un paio di giorni al lancio ufficiale delle edizioni fisiche, che ricordiamo essere attualmente previsto per il 17 dicembre su Xbox e PlayStation, sembra che qualche fan sia già riuscito a mettere le mani sulle prime copie.

Come riportato da TechRaptor, un giocatore in particolare ha infatti caricato un video che mostra l’unboxing della propria edizione fisica di GTA Trilogy, appena acquistata in anticipo rispetto al lancio ufficiale.

Nel momento in cui la confezione viene aperta, emerge però una sgradevole sorpresa per i fan di lunga data: pare infatti che l’edizione fisica di GTA Trilogy non includa né una mappa né un manuale di gioco, ma solo il disco fisico da inserire nella console.

· Cadê a coisa toda de colecionar como conhecemos Rockstar Games? Está na hora de se prontificar sobre isso… pic.twitter.com/EpYFFybtkS — Matheusvictorbr- (@Matheusbr9895_) December 13, 2021

Un’ulteriore prova è arrivata dal canale YouTube THEGAMELEADER: nel video che troverete di seguito viene mostrato infatti l’unboxing della copia fisica con l’inserimento del disco nella console di gioco.

Considerando che molti fan hanno dovuto aspettare diversi giorni in più rispetto al lancio digitale proprio per assicurarsi quella che avrebbe dovuto essere un’edizione da collezione, si tratta sicuramente di una scoperta che, pur non essendo ancora stata confermata ufficialmente da Rockstar Games, non farà affatto piacere a molti giocatori.

Nel frattempo, in risposta al controverso lancio della Definitive Edition, è arrivata una buona notizia: i giocatori PC che l’hanno acquistato hanno diritto anche ai giochi classici gratis.