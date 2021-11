GTA Trilogy, scoperto un “viaggiatore del tempo” su San Andreas

Ormai possiamo certamente dire che il lancio di GTA Trilogy non si è concluso nel migliore dei modi: la trilogia rimasterizzata è stata presa d’assalto dai fan non solo per i diversi problemi riscontrati, ma anche per quella che è stato considerato da più parti un lavoro probabilmente pigro.

Una teoria che è stata rafforzata dopo che un giocatore ha scoperto nella versione di San Andreas inclusa con GTA Trilogy un particolare oggetto, che essere stato protagonista di un vero e proprio «viaggio nel tempo».

I tanti feedback negativi dei fan hanno portato ad un lancio disastroso per il publisher, comportando anche delle perdite in borsa.

Un rapporto difficile quello tra Take-Two e la sua community, soprattutto dopo aver deciso di schierarsi contro le mod, anche tramite vie legali: i fan però hanno deciso di passare al contrattacco e di portare l’azienda in tribunale.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit Sir-Laurie ha scoperto su San Andreas Definitive Edition che c’è un oggetto decisamente familiare e che non dovrebbe trovarsi in questo luogo.

Nonostante sia un gioco ambientato nel 1992, la nuova edizione di San Andreas ha infatti incluso un’eccellente bottiglia di vino, appartenente però all’annata del 2010, dimostrandosi dunque protagonista di un vero viaggio nel tempo.

La reazione dei fan si è divisa tra chi si è arrabbiato per una delle «ennesime» sviste degli autori di GTA Trilogy e chi invece ha commentato divertito il ritrovamento della bottiglia, chiedendo se per caso ci fossero in giro anche le mitiche DeLorean di Ritorno al Futuro.

La risposta, naturalmente, è molto più semplice e ovvia: evidentemente Rockstar Games ha voluto riutilizzare uno degli asset di GTA V, dato che la grafica sembra essere stata ripresa identicamente dall’ultimo capitolo della serie.

Altri utenti hanno colto l’occasione anche per segnalare che diversi oggetti di San Andreas sono stati riutilizzati su Vice City, una notizia che sembrerebbe confermare l’intenzione degli sviluppatori di riciclare asset per accelerare i tempi sulla produzione della trilogia.

In ogni caso, toccherà aspettare per scoprire se Rockstar Games sceglierà di sistemare questa piccola discontinuità temporale oppure no: del resto, una bottiglia di vino del 2010 è, probabilmente, l’ultimo dei problemi di GTA Trilogy.

A proposito di GTA V, ricordiamo che fra pochi giorni si spegneranno ufficialmente i server di GTA Online su due storiche console.