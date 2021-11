GTA Trilogy vittima di review bombing: è il gioco più odiato di sempre

Ormai appare chiaro a tutti i giocatori che il lancio di GTA Trilogy non è avvenuto nel modo in cui Rockstar Games si aspettava: moltissimi utenti non hanno gradito le operazioni della software house, manifestando tutta la propria frustrazione.

Metacritic ha scelto da diversi mesi di impedire l’invio di recensioni da parte degli utenti prima che il gioco sia ufficialmente disponibile, proprio per limitare il più possibile casi di review bombing: adesso che è diventato possibile valutare GTA Trilogy è però emerso un nuovo record negativo, poco ambito da qualunque sviluppatore.

Sebbene siano state prese d’assalto tutte le versioni della trilogia rimasterizzata, l’edizione che ha subito più attacchi sembra sia stata quella per PC: questo perché è stato impossibile perfino giocarci dopo l’improvvisa rimozione sullo store, tornato disponibile solo poche ore fa.

I motivi dietro questa decisione sarebbero clamorosi: sembra infatti che gli sviluppatori abbiano dimenticato tantissimi riferimenti che non dovevano essere presenti, come musica la cui licenza sarebbe scaduta e la famosissima modalità «hot coffee».

Una situazione che, unita ai tantissimi problemi riscontrati dagli utenti, ha provocato grande frustrazione nella community: come riportato da Eurogamer.net, il risultato è che attualmente GTA Trilogy possiede una valutazione degli utenti di 0.5, almeno per quanto riguarda la versione PC.

La situazione non appare però particolarmente diversa per le versioni console: su Xbox One si è arrivati perfino a una valutazione 0.4 e qualunque edizione del titolo presenta comunque un punteggio inferiore a 1.

Si tratta dunque della valutazione peggiore di sempre per un videogioco su Metacritic, come sottolineato prontamente dagli utenti del forum ResetEra: sicuramente non un risultato che gli sviluppatori vorranno ricordare a lungo.

Le critiche alla trilogia rimasterizzata sono molteplici, ma le più comuni riguardano l’incredibile quantità di bug presenti, la scarsa ottimizzazione del gioco su console, perfino su quelle next-gen, ed una grafica non all’altezza delle aspettative.

C’è anche chi ha tirato in mezzo il caso Cyberpunk 2077, al fine di sottolineare il disastroso lancio e le promesse non mantenute dagli sviluppatori e come invito a non acquistare il gioco.

Vedremo come reagiranno gli sviluppatori di fronte a questa ondata di polemiche: Rockstar Games dovrà dunque rimboccarsi le maniche e provare a conquistare nuovamente la fiducia dei propri giocatori.

Proprio in riferimento ai paragoni con l’ambizioso RPG di CD Projekt, gli sviluppatori hanno in realtà ammesso che si stanno «godendo» il successo, promettendo patch e aggiornamenti per sistemarne i problemi.