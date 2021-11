Impossibile giocare a GTA Trilogy? Ci sono buone notizie

GTA Trilogy – The Definitive Edition è ormai arrivato, riportando in auge i tre grandi classici usciti nei primi anni 2000 ma in una veste riveduta e corretta.

Questa edizione nuova di zecca della trilogia uscita in origine su PS2 è infatti disponibile sul mercato dall’11 novembre, ossia giovedì scorso.

Al netto del clamore, sembra proprio che qualcosa sia andato decisamente storto per il lancio del titolo, specie su PC.

Senza contare anche una certa delusione per via del framerate instabile su PS5, nonostante le promesse degli sviluppatori prima del lancio.

Ora, come riportato da Game Informer, la nuova trilogia rimasterizzata di Grand Theft Auto III, San Andreas e Vice City è di nuovo giocabile su PC, così come è anche disponibile nuovamente per l’acquisto.

Il launcher (e la conseguente capacità di giocare il gioco e acquistarlo su PC) è quindi nuovamente funzionante, come annunciato dalla stessa Rockstar tramite un tweet.

La compagnia si è inoltre scusata per l’inconveniente oltre al fatto che sta «lavorando per migliorare e aggiornare le prestazioni complessive».

Poco sotto, il messaggio originale apparso sui canali social:

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è di nuovo disponibile attraverso il Rockstar Games Launcher per giocare alla collezione o acquistarla. Ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente, oltre al fatto che stiamo lavorando per migliorare e aggiornare le prestazioni generali man mano che andiamo avanti.

Non resta ora che aspettare che vengano finalmente rilasciate le tanto attese patch, atte a correggere alcune storture riscontrate nei giocatori nel corso dei primi giorni dopo il lancio.

