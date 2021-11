GTA Trilogy, a quanto pare potete iniziare a scaricarlo già adesso

Non manca ancora molto a GTA Trilogy, ma gli utenti di tutto il mondo sono sempre più impazienti di tornare su alcuni dei migliori giochi Rockstar Games.

Mentre Grand Theft Auto 5 ancora non accenna a voler rallentare, il publisher punta sulle sue vecchie glorie per infiammare l’attesa di un nuovo capitolo.

Proprio riguardo GTA 6, qualcuno ha analizzato i trailer di GTA Trilogy nella speranza di trovare qualche informazione segreta e, al limite con la teoria del complotto, c’è chi ne ha trovate.

Il titolo esce tra pochissimo, e già dal lancio si sono alzate delle polemiche per la discutibile politica dei prezzi applicata da Rockstar Games, che ai fan non è piaciuta.

E mentre GTA Trilogy uscirà l’11 novembre prossimo, pare che sia possibile scaricarlo già da ora stando alle prime testimonianze dei giocatori.

L’informazioni arriva attraverso la community degli appassionati della saga, che stanno mostrando le schermate di download di GTA Trilogy.

Sono molte le fonti che ormai si moltiplicano all’interno dei forum, e pare proprio che il pre-load sia disponibile.

Another @GTAForums user reports their #GTATrilogy Vice City preload on Xbox is also up!

Source: https://t.co/JcVoLnti59 pic.twitter.com/pPiWt4XzwY

— GTANet (@GTANet) November 4, 2021