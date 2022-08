GTA IV remake non esce, e i fan se lo creano da soli

Ben 14 anni fa usciva uno dei capitoli della saga di Grand Theft Auto più discussi di sempre: parliamo ovviamente di GTA 4 (o GTA IV), l’avventura di Niko Bellic e sequel dell’acclamato GTA San Andreas.

Il capitolo ambientato interamente a Liberty City è uno di quei giochi che i fan amano e odiano, senza mezze misure.

Il titolo, che molti continuano a spulciare trovando feature inedite, è in ogni caso ancora tenuto in forte considerazione dai giocatori.

Tra una versione next-gen dei fan e l’altra, qualcuno si è ora dilettato a rendere Grand Theft Auto IV ancora più bello da vedere, grazie all’Unreal Engine 5.

Come riportato anche da DSO Gaming, l’ormai noto TeaserPlay si è dilettato nell’ennesimo concept trailer che immagina remake mai annunciati veramente.

Il questo caso, il content creator ha pubblicato un video realmente sorprendente che mostra come potrebbe essere un remake di Grand Theft Auto IV con l’Unreal Engine 5.

Per questo video, TeaserPlay ha ricreato numerosi luoghi di Liberty City usando l’ultimo motore grafico di Epic. Inoltre, l’autore ha utilizzato un nuovo modello 3D di alta qualità di Niko Bellic.

Come per i precedenti remake in UE5, anche per GTA IV sembra essere davvero strepitoso, con un occhio di riguardo per quante riguarda le ambientazioni (ma un po’ meno per quanto concerne le animazioni del protagonista).

Del resto, solo pochi giorni fa TeaserPlay aveva offerto ai fan anche una versione next-gen di GTA San Andreas, facendoci sognare.

Ma non solo: mesi fa il content creator si era anche divertito a ricreare un altro grande classico, ossia GTA 3, sempre nello splendore del motore grafico di Epic.

