GTA in principio era un gioco coi dinosauri, destinato a floppare

GTA è stato inizialmente considerato il gioco con meno probabilità di avere successo dal predecessore di Rockstar, DMA Design, il tutto mentre i fan attendono spasmodicamente GTA 6.

Il successo di un big come GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) ha dimostrato come il franchise vada ancora molto bene, imponendosi come uno dei più redditizi di sempre.

Difficile immaginare che un prodotto come il primo GTA non riuscisse a sfondare, proprio mentre la serie festeggia il suo 25imo anniversario e coi fan impegnati a scovare già i segreti del sesto capitolo.

Come riportato anche da PC Games N, è difficile credere che a un certo punto della storia Grand Theft Auto fosse considerato destinato al fallimento.

Prima di diventare Rockstar North, DMA Design ha creato il primo Grand Theft Auto sotto la BMG di Dan e Sam Houser. Quando Take-Two ha acquistato BMG, questa è stata rinominata Rockstar Games.

Con GTA 6 all’orizzonte e GTA V e GTA Online che continuano ad attirare milioni di giocatori, è difficile credere che in principio l’editore pensasse a un flop.

Una nuova intervista con un produttore di DMA Design rivela come un tempo GTA fosse considerato un probabile fallimento su tutta la linea: «A metà dello sviluppo, c’è stato un sondaggio informale tra il personale su quale dei sette titoli a cui stavano lavorando [in DMA] avrebbe avuto più successo e meno successo», racconta alla BBC Colin Macdonald.

«L’unico votato a non avere successo era Grand Theft Auto. Questo perché, a metà dello sviluppo, la direzione del gioco non era chiara. Inoltre era piuttosto buggato: non si poteva giocare per più di un paio di minuti senza che si bloccasse, quindi sicuramente a livello di base non c’era molta fiducia in questo gioco».

Macdonald rivela anche che GTA è nato come “esperimento tecnologico” per creare un gioco open-world in cui si potevano distruggere gli edifici nei panni di un dinosauro. Le auto sono state aggiunte per “dare vita alla città”, quando qualcuno in DMA ha avuto la “brillante idea” che forse i giocatori si sarebbero divertiti di più a controllare le auto che i dinosauri.

Da lì, GTA divenne un gioco di guida più convenzionale chiamato Race ‘N’ Chase, ma un bug trascurato dai programmatori fece sì che le auto avversarie passassero più tempo a speronare il giocatore che a cercare di vincere. È stato questo glitch involontario a far nascere il concetto di giocare nei panni di un criminale, e il resto è storia.

Restando in tema, di recente sono emerse anche indiscrezioni circa il fatto che GTA 6 avrebbe subito un vero e proprio riavvio dello sviluppo.

Ma non solo: per ingannare l’attesa di GTA 6 potete anche ricorrere alla versione brasiliana di Grand Theft Auto, che non sarà sicuramente il top ma ci mette tutto l’impegno.