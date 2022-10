GTA 6, i fan scoprono i segreti della mappa (che sarà molto più grande di quella di GTA 5)

Il leak di GTA 6 dei giorni scorsi ha già permesso di dare ai fan un gran bell’assaggio di ciò che li attenderà nel prossimo capitolo della serie Rockstar Games.

La dozzina di video provenienti da una build interna del sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) trapelati in rete, ci hanno infatti dato modo di capire cosa aspettarsi, per sommi capi.

Se di recente un fan di Rockstar sostiene di aver scoperto tutti i segreti del gioco non tramite le recenti fughe di notizie ma in un modo realmente folle, ora è il turno di qualcosa di altrettanto sorprendente.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, alcuni fan di Grand Theft Auto 6 hanno ipotizzato quanto sia stata espansa la mappa del gioco rispetto a GTA 5, utilizzando le coordinate trapelate dal leak.

Come condiviso sul subreddit di GTA 6, un appassionato ha infatti deciso di capire quanto sia stata ingrandita la mappa del nuovo capitolo rispetto al precedente, il tutto prendendo le coordinate di Los Santos di GTA 5 e allineandole con quelle di Vice City trapelate nella grande fuga di notizie avvenuta il mese scorso,

Come dimostra il post, Los Santos si inserisce perfettamente al centro della pianta di Vice City attualmente proposta. Naturalmente, tutto ciò che possiamo vedere dalle coordinate al momento sono luoghi come Hank’s Waffle House, Port Gelhorn, Keys House, Rockridge, Ocean Beach e pochi altri.

Tuttavia, possiamo già notare che i giocatori dovranno viaggiare più lontano di quanto non facessero in GTA 5 per raggiungere queste aree chiave della mappa.

Vero anche che questa non è la prima volta che i fan si sono presi la briga di ricomporre la mappa di GTA 6 utilizzando i filmati trapelati: poco dopo la fuga di notizie, alcuni utenti hanno iniziato a dare vita alla mappa del nuovo gioco utilizzando Google Earth e Paint.

Ma non solo: di recente sono emerse anche indiscrezioni circa il fatto che GTA 6 avrebbe subito un vero e proprio riavvio dello sviluppo,

Infine, i leak di GTA 6 potrebbero aver svelato una grande novità per gli inseguimenti della polizia, come vi abbiamo spiegato sulle nostre pagine.