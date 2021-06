GTA e FIFA battuti da un inaspettato titolo sportivo nella classifica italiana

Ora che il mese di giugno ha effettivamente preso il via, la classifica software italiana continua a sorprendere.

Se la scorsa settimana è stato Miitopia, il titolo per console Nintendo Switch, a ottenere la prima posizione, questa volta in testa troviamo un gioco davvero inaspettato.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 24 al 30 maggio.

Al primo posto, NBA 2K21, il titolo sportivo dedicato alla pallacanestro di Visual Concept in versione PS4 (già recensito mesi fa su queste stesse pagine).

Poco sotto, il tweet rilasciato poco fa da IIDEA:

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 21 | 24 maggio – 30 maggio 2021 pic.twitter.com/ozd7MlNhh9 — IIDEA (@IIDEAssociation) June 7, 2021

In seconda posizione, l’ormai celebre simulatore calcistico di Electronic Arts, FIFA 21, seguito al terzo posto dall’altrettanto noto e amatissimo Grand Theft Auto V, di Rockstar Games (da sempre sul podio dei più venduti nel nostro paese)

Per quanto riguarda la classifica dei titoli più venduti su PC, a svettare nuovamente troviamo l’ottimo sparatutto Metro Exodus, seguito al secondo posto da Far Cry 5 (trainato con molta probabilità dalle ultime informazioni relative al sesto capitolo).

In terza e ultima posizione, Company of Heroes 2, il gioco strategico in tempo reale sviluppato dalla Relic Entertainment.

Un'immagine di NBA 2K21.

Tornando alla saga di GTA, avete già letto che un utente sostiene che in realtà la location di GTA 6 sarebbe basata su Rio de Janeiro, visto e considerato che avrebbe notato diverse somiglianze estetiche tra le due ambientazioni?

Ricordiamo anche che GTA V è finalmente pronto al lancio su console next-gen, visto che Rockstar Games ha da poco svelato ufficialmente la data d’uscita.

Infine, parlando stavolta del nuovo FIFA 22, il gioco sarebbe ormai prossimo a prendere il posto del capitolo precedente e sembra che EA abbia grandi piani per il nuovo episodio (grazie a una modalità mai vista prima).