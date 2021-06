FIFA 22, nuova modalità in arrivo? EA ci sta lavorando

FIFA 22 è ormai prossimo a prendere il posto del capitolo precedente e sembra che EA abbia grandi piani per la nuova iterazione della fortunata serie calcistica.

Nello specifico, il successore di FIFA 21 potrebbe avere (per la prima volta) una modalità carriera online, stando a quanto emerso da un’offerta lavorativa condivisa dal publisher.

Se confermata, si tratterebbe di una gradita feature per il franchise dell’azienda statunitense, dopo la perdita di un’altra big italiana pronta ad abbandonarlo in favore di PES 2022, segnando un nuovo punto a favore di Konami.

In seguito alle polemiche scaturire dall’ipotetica volontà, da parte di EA, di sfruttare in ogni modo le loot box (smentita dallo stesso publisher) è arrivata l’ennesima conferma del successo della modalità Ultimate Team.

Con ogni probabilità, i lavori su FIFA 22 staranno procedendo a un ritmo notevole, e la notizia di questa nuova introduzione, seppur ancora non confermata, lascia ben sperare.

La scoperta è arrivata tramite un annuncio di lavoro pubblicato dalla stessa EA, attualmente alla ricerca di un ingegnere del software online in grado di costruire un «team di sviluppo del gioco in rete» (via TheGamer).

Proseguendo con la lettura dell’annuncio, è possibile imbattersi in una serie di precisazioni che hanno portato all’eventualità menzionata in apertura.

Elencando i servizi online del successore di FIFA 21, EA cita una sorprendente «modalità carriera online», feature inedita per la serie, che ha sempre relegato all’offline questo tipo di contenuto.

In attesa di conferme o smentite, si tratta di un’ottima ipotesi per lo zoccolo duro dei fan, da anni desiderosi di una simile opzione, messa troppo spesso da parte per focalizzarsi sulla modalità Ultimate Team.

Molto probabilmente, ulteriori dettagli in grado di convalidare quanto ipotizzato arriveranno nel corso dell’EA Play Live, previsto per il 22 giugno.

La possibilità di vedere una modalità carriera online sembra essere plausibile anche alla luce di quanto visto con l’analoga introduzione in F1 2021, al quale abbiamo dedicato un ricco video provato.

Non è la prima volta che il franchise calcistico torna a far discutere: qualche giorno fa, Achraf Hakimi, centrocampista dell’Inter, si era scagliato contro alcune scelte infelici (a suo dire) relative al Team of The Season.

La settimana scorsa, il mondo dei videogiochi non si è lasciato sfuggire l’occasione di celebrare la vittoria del Chelsea in Champions League, affidando le congratulazioni e i festeggiamenti a una serie di tweet.