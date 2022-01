Il publisher di GTA si ricorda di un amato franchise Rockstar dopo 13 anni

Oggi il team Rockstar Games è uno studio associato principalmente con GTA e Red Dead Redemption, ma questi due amati franchise non sono mai stati gli unici a essere particolarmente apprezzati dagli utenti.

Il team ha infatti diverse IP molto amate dalla community, ma che per diversi motivi sono finite con l’essere abbandonate: è il caso per esempio di Midnight Club, il cui ultimo capitolo, Los Angeles, uscì addirittura 13 anni fa.

In occasione di una call con gli investitori, durante la quale è stata annunciata una partnership multimilionaria con il colosso mobile Zynga, Take-Two potrebbe aver anticipato novità in arrivo riguardanti la serie automobilistica di Rockstar Games.

Del resto, già in passato il publisher aveva fatto sapere di voler proporre nuove edizioni di giochi già usciti: Midnight Club potrebbe dunque essere uno dei franchise coinvolti da questa operazione.

Secondo quanto riportato da IGN.com, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha sottolineato durante la call che l’azienda include diversi franchise considerati «di punta».

Finché sono state citate serie come GTA, Red Dead Redemption, BioShock, Mafia e NBA 2K non c’è stato nulla di strano, ma l’evento curioso è che Zelnick tra le sue IP più importanti ha citato perfino Midnight Club, una serie che, come citavamo in apertura, non ha ricevuto alcun nuovo episodio né novità rilevanti da ben 13 anni.

Considerando che non si è trattato solo di fare una lista dei franchise in loro possesso, dato che sono assenti anche IP come Bully, l’evento ha certamente incuriosito critica e pubblico, facendo domandare se ci sia effettivamente un nuovo capitolo non annunciato in arrivo.

Prima di lasciarsi andare all’entusiasmo, è bene però ricordare che il contesto della call rimane la partnership con Zynga: ci sono dunque concrete possibilità che, se mai dovesse arrivare un revival della serie automobilistica, potrebbe essere scelto di lanciare uno spin-off mobile.

Naturalmente si tratta solo di una semplice speculazione: potrebbe anche essersi trattata di una semplice coincidenza, o magari è stato semplicemente considerato «di punta» solo perché l’intero franchise avrebbe accumulato più di 5 milioni di vendite complessive.

Qualora emergessero ulteriori novità o conferme certe, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, ricordiamo che la community sta ancora sperando che uno degli annunci programmati possa essere il remake di Red Dead Redemption.