GTA 6, Netflix anticipa un annuncio? Il tweet misterioso

Continua a farsi incessante l’attesa per avere nuove informazioni sull’annuncio ufficiale di GTA 6, l’ultimo capitolo della saga di Rockstar Games che sappiamo già essere in lavorazione: a sorpresa, Netflix è riuscita a riaccendere, seppur temporaneamente, l’entusiasmo con un tweet misterioso.

In molti credono che già all’E3 2021 potremmo ricevere delle novità riguardo al sesto capitolo, dato che all’evento presenzierà anche Take-Two, la compagnia proprietaria della software house.

Inoltre, un’offerta di lavoro recentemente pubblicata potrebbe perfino avere svelato il periodo storico in cui l’ultimo GTA dovrebbe essere ambientato, che sarebbe successivo agli anni ’90.

In virtù del fatto che si tratta sicuramente di uno degli annunci videoludici più attesi degli ultimi anni, considerato anche quanto tempo è passato dall’uscita originale di GTA V, si stanno diffondendo in rete sempre più voci di corridoio e presunti leak in grado di attirare l’attenzione degli utenti.

A sorpresa ha deciso di unirsi al coro anche Netflix, come riportato da Game Rant, grazie ad un tweet sicuramente inaspettato.

GTA 6 anticipato da Neflix con un tweet?

L’account Twitter ufficiale di Netflix Francia ha infatti lasciato un semplice post in cui sostiene che «fondamentalmente, GTA VI arriverà presto».

Considerando che la compagnia non aveva mai manifestato interesse verso la serie videoludica, né per quanto sappiamo ha preso accordi con Rockstar per degli eventuali adattamenti, si è trattato sicuramente di un tweet che ha lasciato sorprese molte persone.

En gros, GTA VI, c'est prochainement quoi. — Netflix France (@NetflixFR) April 13, 2021

Ovviamente gli utenti hanno subito chiesto al colosso degli streaming che cosa intendesse dire con quel post, ma Netflix poi ha ridimensionato il tutto dicendo semplicemente che «rischiamo di aspettare il gioco ancora per un po’».

In seguito ha poi anche affermato che il successore di GTA V «arriverà quando è pronto, proprio come per la produzione di una serie», in riferimento appunto agli show da loro prodotti.

Insomma, dovrebbe essersi trattato solo di un semplice tweet scherzoso da parte della divisione francese di Netflix, anche se data la sua natura improvvisa ed apparentemente slegata da reali eventi collegati a GTA 6 ha fatto immaginare a più di una persona che sapessero qualcosa in più.

O, volando di più con la fantasia, che dopo il successo ottenuto con The Witcher potesse venire annunciato uno show tratto proprio dalla serie di Rockstar Games.

Toccherà invece dovere pazientare ancora un po’ ed aspettare notizie ufficiali da parte dei diretti interessati, con la speranza che l’attesa non richieda ancora troppo tempo.

Il primo trailer del gioco, secondo quanto sarebbe stato svelato da una ulteriore offerta di lavoro, pare sia già in lavorazione: è probabile dunque che si tratti ormai solo di una questione di tempo.