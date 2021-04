GTA 6 sarà annunciato all’E3 2021? Sentite che ne pensano i fan

Take-Two Interactive è stata annunciata tra le prime compagnie a fornire il suo supporto all’E3 2021, e questo è bastato per far partire il tam-tam sui social tra i fan di GTA 6.

La compagnia è la proprietaria di Rockstar Games, casa di sviluppo della serie Grand Theft Auto, e il fatto che sarà coinvolta nella manifestazione ha subito acceso la scintilla negli appassionati.

L’E3 2021 sarà com’è noto un’edizione esclusivamente digitale, alla quale prenderanno parte Xbox e Nintendo tra le altre, ma non Sony.

Diversamente dalla Gamescom 2021, almeno per il momento, non si sta puntando ad un modello ibrido che preveda la presenza in loco di una parte pur minima di fan.

Ma questo vorrà davvero dire che Rockstar sia pronta a rendere pubblica la realizzazione in corso di GTA 6?

Sappiamo da tempo che il nuovo capitolo del franchise crime open world è in cantiere, ma forse i tempi sono un tantino acerbi.

Persino i membri più sfegatati della community, selezionati dal portale Game Rant, ne sono ben consapevoli.

Pretty sure Rockstar/Take Two at E3 will just give us:

– GTA V on PS5 & Xbox Series X

– More GTA Online Content

– More RDR Online Content

That’s it. You expect too much from them if you think they’ll announce new games or a remaster of any game other than GTA V.

— 𝚅𝚒𝚌𝚔𝚢 (@Gamer_Girl_149) April 6, 2021