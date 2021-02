GTA 6, primo trailer in arrivo? Lo “anticipa” un’offerta di lavoro

La community sta ormai aspettando con impazienza l’uscita di GTA 6, con indizi che sono approdati anche su Red Dead Redemption 2.

Sono infatti passati più di 7 anni dall’uscita di Grand Theft Auto V, il capolavoro realizzato da Rockstar che ha ottenuto vendite da record.

Non è ancora arrivato il momento di svelare ufficialmente tutte le novità sul sesto capitolo della serie, ma il giorno in cui potremo saperne di più sembra ormai vicino.

Come riportato infatti da DualShockers, Rockstar Games ha pubblicato un’offerta di lavoro per la cattura di gameplay cinematico per la la propria campagna marketing.

La descrizione del lavoro offerto specifica infatti che:

«Rockstar Games sta cercando un Cinematic Gameplay Capture Artist per aiutare su diversi progetti. Questo ruolo ha la responsabilità di registrare filmati in-game per l’utilizzo di campagne online ed in TV».

Anche se non viene menzionato nello specifico GTA 6, è difficile non pensare che il ruolo riguarderà molto nello specifico anche tale titolo, essendo il prossimo grande progetto di Rockstar Games.

Diventa dunque una possibilità concreta quella di poter vedere ben presto un trailer spettacolare del gioco, con video catturati direttamente in-game, non appena lo studio avrà trovato la persona più qualificata.

Chissà se l’attuale successo di GTA Online spingerà ad ulteriori ritardi, cosa di cui il titolo multiplayer è stato recentemente accusato da alcuni giocatori.

Nel frattempo, potremmo riuscire a vedere delle remaster a tema GTA: Take-Two si è recentemente definita «incoraggiata» a procedere in tale direzione.