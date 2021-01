GTA 6, indizi del gioco in Red Dead Redemption 2?

Rockstar Games non ha ancora annunciato Grand Theft Auto 6, ma a quanto pare un dataminer potrebbe essere incappato in alcuni indizi sull’atteso sequel del gioco sul crimine più famoso di sempre, il tutto dopo aver scovato dei file di Red Dead Redemption 2.

Il dataminer rollschuh2282 ha postato il tutto sul forum di GTA, per poi vedere l’indizio pubblicato anche su Reddit (via PSU): un file di gioco legato al paracadutismo strizzerebbe infatti l’occhio a GTA 6. Nonostante alcuni fan abbiano (giustamente) ipotizzato che questi “file sul paracadutismo” potrebbero riguardare il già annunciato porting next-gen di GTA 5, in uscita prossimamente.

Rollschuh2282 sostiene però che il file in questione è presente nella versione PC di Red Dead Redemption 2 dal 2019, e che il paracadutismo è implementato nell’engine stesso di RDR2, sebbene una configurazione di gioco per abilitarlo sarebbe impostata su “false”, disattivandolo automaticamente (analogamente al sistema di accovacciamento in GTA 5).

Di GTA 6 al momento in cui scriviamo si sa poco e niente, se non che il gioco dovrebbe essere in lavorazione ormai da diversi anni in quel di Rockstar e che potrebbe avere una protagonista di sesso femminile (oltre ad avere in mente di realizzare un progetto di dimensioni ridotte in modo da poterlo espandere col tempo, come fatto con GTA Online).

Ricordiamo infine che a dicembre dello scorso anno, su Amazon era apparso un presunto Grand Theft Auto IV Complete Edition per PS5, con al suo interno il gioco completo e i DLC The Lost and the Damned & The Ballad of Gay Tony. La nuova (presunta) edizione per piattaforma next-gen Sony avrebbe dovuto uscire il 29 aprile 2021, sebbene al momento il progetto sembra essersi rivelato un falso.

Grand Theft Auto V, uscito originariamente su Xbox 360 e PlayStation 3 diversi anni fa, arriverà prossimamente anche su Xbox Series X e PlayStation 5 (nonostante il fatto che nuova edizione potrebbe non essere next-gen quanto i fan desiderano).