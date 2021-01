GTA 6, protagonista femminile per la prima volta nella serie?

Secondo un leak, o presunto tale, GTA 6 potrebbe avere per la prima volta nella storia della longeva serie di Rockstar Games un personaggio giocabile di sesso femminile.

L’indiscrezione proviene dal ben noto insider Tom Henderson, che tuttavia ha provato la sua attendibilità soltanto nel campo di Call of Duty.

Questo, in aggiunta al fatto che non menziona la fonte di tale rumor, induce a prendere tale affermazione con le molle ancor più del solito quando si parla di “leak”.

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI — Tom Henderson (@_TomHenderson_) January 10, 2021

Per le informazioni che abbiamo in nostro possesso in questo momento, non è detto se ci sarà un solo personaggio giocabile e gli utenti potranno decidere se sarà una donna o un uomo ad inizio partita oppure addirittura in corsa come nell’ultimo Assassin’s Creed Valhalla.

La pista più probabile è che potrebbe venire mantenuto il sistema che permette di effettuare lo switch in corsa da un personaggio all’altro, introdotto con grande apprezzamento su GTA V.

Diversamente dal precedente capitolo, però, parrebbe esserci una scelta in meno e dunque soltanto una coppia di protagonisti.

Grand Theft Auto V ha lasciato un ottimo ricordo nei giocatori attraverso le sue molteplici versioni, tanto da aver generato dei meme e delle loro reinterpretazioni filmate dagli attori dietro i personaggi originali.

Com’è noto, una quarta edizione del gioco sarà disponibile nel corso del 2021 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e a quanto pare questa variante potrebbe rappresentare qualcosa di più di un semplice port.

Quanto a GTA 6, Rockstar Games non sembrerebbe avere particolare fretta e avrebbe in mente di realizzare una produzione più piccola in modo da poterla espandere in corso d’opera come fatto con GTA Online.