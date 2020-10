GTA V su next-gen potrebbe non avere niente di next-gen

Qualche mese fa Rockstar Games ha confermato ufficialmente che il suo Grand Theft Auto V, uscito originariamente nella generazione di Xbox 360 e PlayStation 3, sarebbe sbarcato anche su next-gen, ossia su Xbox Series X e PlayStation 5, dopo essere arrivato su Xbox One e PlayStation 4. In che modo, però, il gioco si avvantaggerà degli hardware rinnovati delle piattaforme Microsoft e Sony?

Secondo quanto svelato da Jez Corden, giornalista di Windows Central, per il momento in nessun modo: stando a quanto testato da Corden, infatti, GTA V su Xbox Series X gira esattamente come su Xbox One, con frame rate bloccato a 30 fps. Migliorano (ovviamente) i caricamenti, ma le performance in-game sono invariate.

GTA V arriverà con una versione dedicata su next-gen

Si tratta però, in questo caso, della versione del gioco in retrocompatibilità, e non della release standalone promessa da Rockstar, che non ha ancora una data di debutto.

Vediamo se, in quel caso, ci saranno dei cambiamenti tecnici, ma ora come ora il gioco riprodotto in retrocompatibilità non si avvale delle migliorie tecniche possibili su Xbox Series X.

Vi ricordiamo che la console è arrivata nella nostra redazione: potete trovare tutte le foto e i confronti con le altre piattaforme nel nostro articolo dedicato.