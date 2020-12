GTA IV Complete Edition arriverà su PS5? Probabilmente no: ecco perché

GTA IV è il penultimo capitolo ufficiale della serie Rockstar Games, “dimenticato” dopo l’uscita del più imponente GTA V e con il prossimo GTA VI all’orizzonte (forse, attualmente in lavorazione ormai da diverso tempo).

Ora, però, è stato avvistato su Amazon un presunto Grand Theft Auto IV Complete Edition per PS5, con al suo interno il gioco completo e i DLC The Lost and the Damned & The Ballad of Gay Tony. Questa nuova edizione per piattaforma next-gen Sony – prevista pare per il 29 aprile 2021 – dovrebbe inoltre presentare gli ovvi miglioramenti tecnici, oltre a un frame rate migliorato, i 4K e varie caratteristiche feedback aptico del joypad DualSense.

Poco sotto, l’immagine apparsa in rete:

Attenzione, però: è davvero molto difficile che il leak sia reale, visto che la pagina Amazon sarebbe sparita in tempi record (senza poter quindi verificare la genuinità dello screen), oltre al fatto che Rockstar Games ha già annunciato l’intenzione di portare Grand Theft Auto V su PS5 e Xbox Series X/S con tempi di caricamento più rapidi, miglioramenti grafici e altre funzionalità: per quale motivo quindi non rivelare al mondo anche il ritorno di GTA IV con una nuova veste grafica?

In caso vi fossero aggiornamenti sulla questione, magari con un annuncio a sorpresa da parte di Rockstar, sarete i primi a saperlo.

GTA 4 è stato pubblicato originariamente in Europa e Nord America da Rockstar Games per PlayStation 3, Xbox 360 e Microsoft Windows il 29 aprile 2008, e ha quindi da poco compiuto 12 anni. Il gioco, ambientato nella città di Liberty City, ci metteva nei panni di Niko Bellic, un ex-militare serbo reduce da una guerra in Europa orientale, recatosi negli USA con la speranza di abbracciare il cosiddetto “sogno americano”.