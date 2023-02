GTA 6, il trailer non arriva e un fan se lo crea da solo

GTA 6 è uno dei videogiochi più attesi dei prossimi mesi, sebbene Rockstar Games non abbia ancora rilasciato alcuna informazione sul gioco, né tantomeno un trailer. A tal proposito, ci pensano i fan a riempire il vuoto.

Oltre alla recente GTA Trilogy (che potete acquistare in sconto su Amazon), i fan attendono il sesto capitolo ufficiale del franchise, in modo da tornare a vagare per un mondo di gioco come solo Rockstar sa fare.

E se Grand Theft Auto 6 sarà certamente un grande passo avanti nella serie, anche dal punto di vista tecnico, è anche vero che – al di fuori dei leak – del gioco non abbiamo visto null’altro.

Alcune settimane fa, il sempre bravissimo TeaserPlay ha creato una sua versione di GTA 6 nello splendore dell’Unreal Engine 5, come già tentato in precedenza con ottimi risultati.

«GTA 6 è attualmente in fase di sviluppo da parte di Rockstar Games per PS5, Xbox Series X e PC, in questo video abbiamo provato a immaginare le possibili caratteristiche del gioco», spiega il content creator.

«La possibilità di cambiare linea temporale è una delle caratteristiche veramente necessarie del prossimo gioco, potrebbe essere estremamente eccitante se si concretizzasse».

Infine, TeaserPlay ha spiegato che: «Con questo video abbiamo cercato di dare una panoramica di ciò che potrebbe offrire il gioco finale, speriamo che vi piaccia.»

Ricordiamo che nei mesi scorsi sempre lo stesso creatore di contenuti aveva dato vita a una versione fan-made di GTA Vice City realizzata in Unreal Engine 5 e davvero bellissima da vedere.

Sempre GTA Vice City è tornato a far parlare di sé, visto che a quanto pare il gioco è proposto in versione standalone su PlayStation Store ma a un prezzo da capogiro.

Per concludere, se volete pensarci su prima di comprare la GTA Trilogy, potete come sempre dare un’occhiata alla nostra recensione, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.